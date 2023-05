Se la strada che l'auto sta percorrendo è davvero quella definitiva, allora anche le vetture di nicchia prima o poi passeranno all'elettrico. Un futuro che appare segnato, pur ancora con qualche dubbio, e di cui MINI prova ad offrire uno scorcio in anticipo con la variante Cabrio della sua prima elettrica, la Cooper SE .

Si tratta di una sorta di "esperimento" e quindi, anche la produzione è volutamente contenuta: 999 esemplari disponibili per tutto il mondo, appena 37 dei quali riservati all'Italia, per i quali si può scegliere praticamente soltanto il colore tra due sole opzioni.

MINI Cooper SE Cabrio: gli esterni

Se non fosse per il disegno tipico dei cerchi da 17" (realizzati espressamente per lei e per di più con alluminio riciclato), si potrebbe quasi non notare che la MINI Cooper SE Cabrio appartiene alla famiglia elettrica: merito anche dell'equipaggiamento standard, piuttosto ricco, e del badge S in rosso che attira lo sguardo all'interno della calandra.

Così ci si mette un attimo di più a notare il simbolo "E" a forma di spina riportato sul lato sinistro del frontale e del posteriore e impresso in rilievo sullo sportello del "serbatoio".

La MINI Cooper SE Cabrio 2023 si distingue per i cerchi speciali in alluminio

I colori, come accennato, sono soltanto due, Enigmatic Black e White Silver, con finitura delle maniglie delle porte, degli scuttle laterali e delle cornici dei fari anteriori e posteriori in Resolute Bronze accompagnati da loghi e scritte in Piano Black.

MINI Cooper SE: gli interni

Aspetto e volumi interni cambiano anche questi poco o nulla rispetto a una Cooper S a motore endotermico: i posti sono quattro, il bagagliaio conserva i suoi 160 litri di capacità ed è accessibile tramite la ribaltina posteriore, la capote elettrica si alza e abbassa anche in movimento fino a 35 km/h.

Qualche sapiente tocco di giallo sottolinea l'anima elettrica

Nella dotazione spiccano i sedili sportivi in pelle ecologica MINI Yours Leather Lounge con riscaldamento e supporto cosce regolabile, il volante sportivo multifunzione in pelle Nappa e finiture in Piano Black coordinate con gli esterni. Soltanto il badge E sul volante e i tocchi di giallo evidenziano che si tratta dell'elettrica.

A livello di strumentazione, il pacchetto standard comprende già il sistema eDrive con Head-Up Display, Active Cruise Control con funzione Stop & Go e Driving Assistant.

MINI Cooper SE: la guida

La MINI Cooper SE Cabrio è più godibile che "spinta": il grande vigore del motore elettrico la rende scattante, istintiva e "pulita" nelle reazioni, soprattutto nei cambi di direzione veloci, e rassicurante negli allunghi, tuttavia, il peso in più (anche se la Casa non ha dichiarato il peso esatto, siamo sui 200 kg più della Cabrio a benzina e quindi intorno ai 1.500) sono quasi impossibili da ignorare quando si inizia con le curve vere o il terreno di fa irregolare.

Nella modalità sportiva in particolare viene in aiuto la grande prontezza del motore che, lo ricordiamo, dichiara 184 CV di potenza e 270 Nm di coppia forniti così generosamente che se si forza un po' di più non è difficile innescare piccoli pattinamenti.

La MINI Cooper SE Cabrio è veloce e molto precisa nelle curve ampie

Il "Go-Kart feeling" su cui MINI ha costruito la sua reputazione sopravvive quindi sulle traiettorie ampie ma perde un po' in quelle strette, comunque poco male. Silenziosità non soltanto meccanica (a finestrini alzati l'abitacolo è ben isolato dai fruscii anche con la capote aperta) la rende una vettura da passeggio molto piacevole e se serve veloce al di là degli 8,2 secondi dichiarati per lo 0-100 km/h.

Quanto al consumo, la batteria da 32,6 kWh (circa 29 effettivi), la stessa della berlina, dichiara circa 200 km nel ciclo di omologazione, qualcosa in meno nell'impiego reale in cui si sente forse un po' la mancanza di comandi al volante per modulare la frenata rigenerativa, che si può regolare su due impostazioni tramite una delle levette centrali o il programma di marcia. La ricarica in corrente alternata è a 11 kW, quella fast arriva a 50 kW.

MINI Cooper SE: curiosità

Il fatto che la MINI Cooper SE sia prodotta in piccola serie è di per sé già un dato curioso: la Casa ha infatti risposto al grande interesse suscitato dalla concept car nel 2022 ed è arrivata al lancio in appena otto mesi. Escluso questo, il dettaglio forse più insolito è l'assenza della tipica targhetta all'interno dell'abitacolo, che non compare sul tunnel né sulla plancia.

Il badge sul battitacco Il richiamo "1 di 999" sul fregio laterale

L'indicazione dell'edizione limitata è infatti posizionata sui battitacchi e richiamata nei fregi sui parafanghi anteriore dove compare discreta la scritta "1 di 999".

MINI Cooper SE: prezzi

Ordinabile da aprile, la MINI Cooper SE Cabrio costa 61.500 euro praticamente senza opzioni, a parte la scelta tra i due colori.