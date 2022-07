A sorpresa MINI presenta la versione cabrio della sua Cooper SE. Si chiama MINI Cooper SE Convertible e coniuga il powertrain elettrico della versione a zero emissioni della tre porte inglese con la carrozzeria con tetto in tela.

Se state già pensando di recarvi in concessionaria per acquistarla, però, sappiate che non si può e non si potrà ordinare. Si tratta infatti di una one-off unica per celebrare la presenza del Brand negli Stati Uniti. Ecco come è fatta.

Tradizionale

Sia a livello meccanico che estetico, la speciale elettrica senza tetto di MINI resta invariata rispetto alla controparte coupé prodotta in serie. Dotata del powertrain elettrico da 184 CV con batteria da 32,6 kWh (di capacità nominale), è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi, percorrendo un massimo di 230 km con una sola ricarica (secondo il ciclo omologativo WLTP).

Anche la dotazione sia interna che esterna è la stessa della versione tradizionale, con fari a matrice di LED, sistema di infotainment con Apple CarPlay, sedili in pelle sportivi e il tetto in tela, in grado di aprirsi completamente in 18 secondi anche in movimento, fino a 30 km/h.

Il viaggio unico

Per presentare questo particolare esercizio di stile, MINI ha deciso di realizzare un evento on the road iconico, dal nome "MINI takes the States". Nelle prossime settimane la speciale one-off sarà portata da Burlington in Vermont a Greenville-Spartanburg in South Carolina, luogo dove ha sede lo storico impianto produttivo del Gruppo BMW.

L'obiettivo della Casa è quello di dimostrare su queste strade che il "go kart feeling", cavallo di battaglia del Brand, si mantiene anche sulle auto a zero emissioni, forse anche migliorando per via della posizione bassa del pacco batterie.