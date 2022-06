MINI è pronta ad un cambio di rotta, almeno per il design. Il nuovo corso stilistico del brand inglese debutterà sul concept di un crossover elettrico (anticipato da un teaser ufficiale) che verrà svelato a fine luglio. Il modello dovrebbe prefigurare la nuova generazione della Countryman e porterà con sé gli elementi principali che definiranno il look delle prossime MINI.

Semplice e con personalità

La Casa britannica chiama la sua filosofia “Charismatic Simplicity”, un modo per evidenziare il fatto che i nuovi modelli manterranno una personalità spiccata, pur guardando alla semplicità delle forme e delle componenti. MINI batte il chiodo proprio su quest’ultimo aspetto, sottolineando che i nuovi modelli abbandoneranno i rivestimenti in pelle e tutti gli inserti cromati in favore di materiali più ecosostenibili.

La tecnologia resterà elevata. Sulla possibile Countryman elettrica esordiranno dei nuovi fari LED e, in generale, ogni modello avrà la sua firma luminosa specifica.

Stesso discorso per l’abitacolo, dove si confermerà un design minimalista, ma all’insegna della connettività. Il cuore tecnologico degli interni resterà il tipico display centrale circolare che sarà ancora più evoluto nelle funzioni e nella grafica.

Prove di Countryman elettrica (e termica)

Parlando di meccanica, sul crossover MINI troveremo una nuova piattaforma concepita per accomodare powertrain elettrici. È possibile che a dare vita alla Countryman elettrica sia la stessa architettura della BMW iX1 che consente di ospitare due motori ad emissioni zero (uno su ogni asse per sviluppare la trazione integrale) per un totale di 313 CV e circa 400 km di autonomia.

In ogni caso, la nuova Countryman equipaggerà anche motori termici. Da tempo si parla di una versione ibrida plug-in da 326 CV e non dovrebbero mancare anche varianti meno potenti elettrificate in forma mild.

Sempre a proposito di nuovi modelli, nel 2023 è attesa anche la prossima generazione della MINI tre porte che sarà proposta sia come elettrica che come endotermica.