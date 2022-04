Proseguono a pieno ritmo i test sulla nuova MINI Countryman. I collaudi sul nuovo crossover inglese si sono spostati sul circuito del Nurburgring dove la protagonista è una versione sportiva S o JCW.

Il debutto dovrebbe avvenire a fine 2022 ed è ancora presto per conoscerne tutti i dettagli, ma è probabile che si tratti della Countryman più potente di sempre.

È già tempo della più sportiva

Scorgere le forme definitive della nuova MINI è praticamente impossibile. Il crossover è avvolto da mimetizzazioni e camuffature in quasi ogni angolo della carrozzeria. Si possono notare comunque i fari LED dalla forma circolare (e non troppo diversa da quella del modello attuale) e una griglia più grande con un sensore posizionato centralmente.

A caratterizzare questo allestimento sportivo sono i cerchi in lega più aggressivi, le minigonne maggiorate, i quattro terminali di scarico e i paraurti sagomati in modo diverso rispetto a quelli delle S e JCW vendute attualmente. Nonostante l’indole corsaiola, la Countryman confermerà la sua praticità con tettuccio apribile, barre portatutto e una spaziosità interna che dovrebbe beneficiare dell’aumento di passo della carrozzeria.

Sarà ibrida e con 326 CV?

La nuova MINI Countryman poggerà sulla piattaforma FAAR, la stessa che darà vita alla prossima generazione della BMW X1. Per questa ragione, è possibile che i due modelli condividano anche determinati motori, tra cui il 2.0 turbo da 306 CV e 332 Nm di coppia che dovrebbe trovare posto sulla X1 M35i, già oggetto di foto spia negli scorsi mesi.

Tuttavia, per la Countryman più sportiva si è anche parlato di un 1.5 turbo a 3 cilindri ibridizzato grazie all’aggiunta di un’unità elettrica per un totale di 326 CV e un’autonomia di 88 km ad emissioni zero.

In ogni caso, MINI sta pensando anche ad un altro crossover per la propria gamma. Secondo alcuni rumors, il brand inglese starebbe preparando il ritorno della Paceman, un modello a tre porte venduto tra il 2013 e il 2016. La nuova Paceman potrebbe arrivare nel 2024 con un design più classico a cinque porte e un powertrain 100% elettrico.