Vista in numerose foto spia negli ultimi mesi la BMW iX1 sta per arrivare, anticipata da un primo teaser che ne mostra parte del frontale. Si tratta in sostanza della versione elettrica del crossover tedesco, che seguirà la filosofia "Power of choice" della Casa bavarese: offrire controparti a batteria di modelli endotermici riprendendone look e piattaforma, come fatto con iX3 e i4.

La data della presentazione non è ancora stata comunicata, ma non dovrebbe mancare molto e già nel corso della primavera potremmo vedere la iX1 in veste definitiva, col lancio commerciale previsto entro la fine del 2022.

Autonomia prima di tutto

Assieme alla prima immagine BMW ha comunicato anche l'autonomia della iX1, compresa tra i 413 e i 438 km (a seconda dell'allestimento) dichiarando come "la spaziosa e compatta BMW iX1 impressiona con valori di prestazioni dinamiche e un'autonomia estesa".

Per quanto riguarda lo stile, come detto, il crossover elettrico bavarese riprenderà quello della X1, aggiungendo dettagli della sorella maggiore iX3, come il doppio rene (in versione ingrandita) chiuso e altri elementi tipici delle auto elettriche. L'aerodinamica sarà ancora più curata e ci saranno soluzioni ad hoc come fondo carenato e cerchi in lega dedicati.

Gli interni della BMW iX1

Famiglia tutta nuova

Nel comunicato stampa si parla non solo della BMW iX1 ma anche della nuova generazione di X1, anch'essa in rampa di lancio e che verrà presentata poco prima rispetto all'elettrica. Il crossover bavarese, che abbiamo anticipato con un render esclusivo, oltre a uno stile rinnovato conterà anche su nuove motorizzazioni, compreso un powertrain ibrido plug-in. Non mancheranno versioni più sportive, come la X1 M35i fotografata qualche mese fa durante alcuni test.