L'arrivo della BMW iX1 elettrica è sempre più vicino. L'avevamo vista poco tempo fa fotografata dal nostro lettore Gianpietro de Pietro nell’Alta Badia, in provincia di Bolzano, ed ora una nuova serie di scatti ci mostrano com'è fatta dentro.

Aria di Serie 2 Active Tourer

Se molto dello stile sembra ripreso dalla iX3 (sebbene sia più piccola ci somiglia soprattutto al posteriore), a bordo ci sono elementi che ricordano la Serie 2 Active Tourer. C'è un ampio display in vetro a doppio schermo che copre i due terzi del cruscotto con una console centrale flottante e un quadro strumenti che però, come potete vedere, sono ancora coperti per non svelare tutto prima del debutto ufficiale, che non è proprio dietro l'angolo, ma entro la fine del 2022.

BMW Serie 2 Active Tourer (2022)

Quando arriva

Sviluppata sulla piattaforma FAAR 2, la BMW X1 - lo ricordiamo - nascerà nell’impianto tedesco di Regensburg. BMW ha tenuto la bocca cucita sui dettagli del propulsore, ma le voci più insistenti sostengono che potrebbe condividere con la Serie 2 Active Tourer anche i propulsori (che nel suo caso sono benzina mild hybrid da 170 e 204 CV e una variante non elettrificata a benzina da 136 CV). Nella gamma della monovolume ci sono anche un 2.0 diesel da 150 CV e un’ibrida plug-in.

È passato più di un anno da quando abbiamo visto per la prima volta la iX1, ma potrebbe non passare molto tempo prima del suo debutto, che come abbiamo detto avverrà entro l'anno. Ma quando esattamente? A giudicare dalle foto, il crossover sembra pronto per la produzione. Tuttavia, non è chiaro quando BMW potrebbe introdurlo, forse a primavera, tra marzo e aprile. Restate connessi per saperne di più.