La BMW X1 M35i torna a farsi vedere. Il secondo avvistamento in pochi mesi fa capire che la Casa bavarese stia lavorando seriamente alla variante sportiva del suo SUV. Tuttavia, la cura a base di cavalli non riguarderà il modello attuale, ma la prossima generazione in arrivo nella seconda metà del 2022. Ecco cosa ci aspettiamo.

Pronta a cambiare

Da cosa si capisce che si tratta di una versione M35i? I quattro terminali di scarico rappresentano più di un indizio. In più, l’auto delle foto spia è completamente camuffata e ciò lascia intendere che si tratti di un modello completamente nuovo nelle forme e nel design.

Del resto, nonostante il restyling del 2019, l’attuale generazione della X1 è in commercio dal 2015 ed è ormai pronta ad un pensionamento. A giudicare dalle foto, comunque, il nuovo modello manterrà inalterate le proporzioni puntando sempre su forme sobrie e razionali.

Le mimetizzazioni non consentono di vedere tutti i dettagli, ma si capisce già che la nuova BMW avrà un look diverso dei fari e una calandra a doppio rene più grande e sviluppata in orizzontale.

Non solo sportiva

La X1 M35i dovrebbe condividere lo stesso 2.0 turbo da 306 CV e 450 Nm di coppia abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e montato su M135i, M235i e X2 M35i. Nel mirino c’è la Mercedes GLA 35 AMG 4Matic che propone gli stessi valori di potenza.

Nella gamma della nuova X1, comunque, non mancheranno anche versioni più “tranquille”. È probabile che BMW scelga di mettere a disposizione gli stessi motori della nuova Serie 2 Active Tourer.

La seconda generazione del crossover ha debuttato con due propulsori a benzina mild hybrid da 170 e 204 CV e un’unità non elettrificata da 136 CV. Probabile anche la conferma del diesel da 150 CV e delle varianti ibride plug-in. Nel 2023, invece, sarà l’ora della prima X1 100% elettrica.