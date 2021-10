Una nuova M sta per aggiungersi alla famiglia? Pare proprio di sì. A giudicare da alcune foto spia scattate in Germania, BMW sarebbe al lavoro su una X1 sportiva per completare la gamma del nuovo modello in arrivo a metà 2022. Ecco quello che sappiamo sulla prima X1 M.

Assetto cattivo

Proprio il nome sta già facendo discutere gli appassionati. BMW Blog, infatti, ha sottolineato come la Casa bavarese non stia preparando una M “pura”, ma una versione sportiva con caratteristiche simili alla M135i, alla X2 M35i e alla M235i.

Eppure, il trattamento estetico di questa X1 sembra più spinto rispetto a quello delle “sorelle”. Il dettaglio più evidente del prototipo è la presenza dei quattro terminali di scarico, un aspetto riservato di solito alle BMW più estreme come M3 e M4.

Inoltre, la X1 sembra montare uno spoiler più aggressivo e un paraurti leggermente diverso rispetto a quelli visti su altri muletti negli scorsi mesi. Tuttavia, la camuffatura non consente di distinguere tutte le caratterizzazioni estetiche.

È probabile che la versione definitiva avrà un suo stile in termini di colori della carrozzeria, stili dei cerchi in lega e rivestimenti interni.

La X1 più veloce di sempre

Se effettivamente la X1 si chiamerà “M35i” è lecito attendersi lo stesso powertrain delle altre versioni già presenti nel listino BMW. Il 2.0 turbo a 4 cilindri eroga 306 CV e 450 Nm ed è associato alla trazione integrale xDrive e ad un cambio automatico a 8 rapporti. Nella Serie 1, questo propulsore garantisce uno scatto 0-100 km/h di 4,8 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Attualmente, la versione più potente è l’ibrida plug-in xDrive 25e da 220 CV. Oltre alla più “pepata” M35i, comunque, la X1 restyling sarà disponibile anche con varianti benzina e diesel con potenze più convenzionali e trazione anteriore e non mancherà la conferma del powertrain ibrido. In arrivo anche la prima iX1 100% elettrica.