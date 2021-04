La strategia Power of choice di BMW continua e dopo la iX3 sta per arrivare un secondo SUV 100% elettrico basato, meccanicamente ed esteticamente, su classici modelli a combustione.

Si tratta della BMW iX1, versione emissioni zero del SUV compatto bavarese, che si affiancherà ai modelli già in gamma mossi da motorizzazioni benzina, diesel e powertrain plug-in.

L’evoluzione della X1

Un modello in arrivo nel 2022 e fotografato - ancora pesantemente camuffato - durante alcuni test sulle strade tedesche. Si tratta di muletti ancora non definitivi e non bisogna quindi lasciarsi ingannare da alcuni dettagli che potremmo non ritrovare sulla versione di serie.

Ma di novità estetiche non dovrebbero essercene molte: il concetto infatti sarà quello già seguito dalla iX3, ovvero un modello che riprenda il look della versioni classiche aggiungendo alcuni elementi identificativi. Uno degli elementi sarà con ogni probabilità composto da profili blu su alcuni dettagli, come mascherina (rigorosamente chiusa) e minigonne.

Come sappiamo che si tratta di un modello elettrico? L’adesivo “Electric Test Vehicle” riportato sulle portiere è sicuramente l'indizio più grande. Inoltre non sono visibili dei terminali di scarico, altro chiaro segnale della natura elettrica dell’auto.

In arrivo nel 2022

Basata sulla piattaforma FAAR 2, un’evoluzione più flessibile della piattaforma FAAR, la BMW X1 elettrica verrà prodotta nello stabilimento tedesco di Regensburg e il debutto dovrebbe avvenire nel 2022, ovvero qualche mese dopo la nuova X1 con motori termici.

Sulle potenze disponibili non ci sono ancora informazioni ufficiali. È probabile che la iX1 verrà offerta con vari livelli di potenza e con versioni a trazione anteriore e integrale. Per avere un’idea dell’autonomia, la “sorella maggiore” iX3 può percorrere 458 km tra una ricarica e l’altra.