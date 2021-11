Non solo la versione berlina. BMW è al lavoro anche sul restyling della Serie 3 Touring. Le prime foto spia della variante famigliare fanno capire che la Casa dell’Elica stia intensificando i test in vista del debutto che dovrebbe avvenire nell’estate 2022.

Le novità saranno fortemente condivise con la Serie 3 tradizionale e riguarderanno principalmente l’estetica e gli interni della familiare bavarese.

Non si converte alla griglia “XXL”

All’esterno, i cambiamenti si concentreranno sul frontale e sul posteriore. A farlo capire sono le spesse mimetizzazioni che avvolgono l’auto in queste zone.

Le camuffature, comunque, lasciano intravedere un nuovo disegno di fari (probabilmente con tecnologia laser, a giudicare dai profili blu) e una calandra a doppio rene di dimensioni invariate rispetto al modello attuale. È probabile che il “muso” della Serie 3 Touring restyling riceva anche una nuova mascherina e inserti diversi per differenziarsi ulteriormente.

Le novità del posteriore riguarderanno la grafica dei fari e la forma dei paraurti. Non dovrebbero mancare anche nuove tinte per la carrozzeria e nuovi design per i cerchi in lega. Come il modello attuale, inoltre, l’estetica cambierà sensibilmente a seconda degli allestimenti Business Advantage, Sport, Luxury e M Sport.

Motori per tutti i gusti

Le foto spia della BMW Serie 3 Touring restyling non ritraggono l’interno. Tuttavia, da precedenti avvistamenti sulla berlina, sappiamo che il modello riceverà un doppio schermo curvo del sistema d’infotainment. È probabile che si passi all’iDrive 8 e ad una configurazione molto simile a quella della nuova Serie 2 Active Tourer.

BMW Serie 3, le foto spia degli interni

Verranno confermate le motorizzazioni a benzina e diesel mild hybrid, oltre all’ibrida plug-in da 204 e 292 CV. Nella gamma della BMW, quindi, ci sarà sempre spazio per la M340i da 374 CV, mentre l’M3 avrà un look tutto suo. Da capire se la versione più sportiva erediterà tecnologia e fanaleria posteriore dalla Serie 3 restyling. Infine, è prevista anche una variante 100% elettrica.