Il 2022 si annuncia un anno davvero interessante per BMW, sempre più impegnata nell'opera di elettrificazione dei propri modelli e che dopo le varie iX3, iX e i4 dovrebbe consolidare la sua offensiva elettrica, rispondendo a Mercedes anche sull'alto di gamma.

A Monaco però non dimenticano il pubblico più tradizionalista, quindi, prima che i motori endotermici scompaiano del tutto, cosa che i vertici BMW hanno annunciato per il 2030, ci sarà tempo per qualche sportiva da sparo come la nuova M2 in arrivo appunto per l'anno nuovo. Dunque, vediamo cosa ci offrirà il calendario BMW nel 2022:

BMW X1 e iX1

L'attuale BMW X1 ha anticipato il cambio di piattaforma e il passaggio alla trazione anteriore (o integrale) che la Serie 1 berlina ha attuato soltanto di recente, con la terza generazione del 2019. La prossima BMW X1, che potrebbe essere svelata già in questa fine 2021 ma comunque non sarà in vendita prima del prossimo anno, quindi si riunirà idealmente alla berlina, ma aprirà anche a una variante elettrica della famiglia iX, questa attesa per metà-fine 2022

BMW X1 M35i BMW iX1, le nuove foto spia

La nuova BMW X1 avrà una gamma motori quasi interamente elettrificata, con soluzioni mild hybrid per le unità di media potenze e plug in al vertice della gamma, analoghi a quelli della Serie 2 Active Tourer (che trovate più sotto) ,ma per la prima volta potrebbe esserci anche un modello sportivo siglato M35i. Non ancora svelate, invece le caratteristiche del modello elettrico iX1.

La Scheda

Nome BMW X1 e iX1 Carrozzeria SUV Motori benzina, diesel, elettrico Data arrivo metà 2022 (X1), autunno (iX1) Prezzi -

BMW Serie 2 Active Tourer

La seconda generazione della monovolume compatta BMW Serie 2 Active Tourer è stata mostrata all'inizio di questo mese ma arriverà sul mercato soltanto nel primo semestre del 2022. Leggermente cresciuta nelle dimensioni e nella capienza, è lunga circa 4,4 metri e con 415 litri di bagagliaio che diventano 470 grazie al divano scorrevole.

Gli interni della nuova BMW Serie 2 Active Tourer ricevono una nuova strumentazione digitale derivata da quella dei modelli elettrici, quanto ai motori, si parte con le 218i e 218d da 136 e 150 CV, unici motori non elettrificati e il secondo, in particolare, unico diesel di una gamma che si completa con 2 motori benzina dotati di tecnologia mild hybrid a 48 V, i 220i e 223i da 156 e 204 CV. L'intera gamma monta di serie il cambio doppia frizione. In estate arriveranno due nuove versioni plug-in hybrid, sempre con motori a benzina.

La Scheda

Nome BMW Serie 2 Active Tourer Carrozzeria monovolume Motori benzina, diesel, benzina mild hybrid e plug-in hybrid Data arrivo febbraio 2022 Prezzi da 34.600 euro (218i)

BMW M2

La seconda generazione di BMW Serie 2 Coupé, in commercio da pochissimo, sarà completata nel corso del 2022 dalla versione spinta, la BMW M2, che potrebbe però essere messa in vendita soltanto alla fine dell'anno o all'inizio del 2023 in una versione standard e in una più estrema chiamata Competition, come da tradizione recente della Casa.

Si attendono una calandra stile M3/M4 e un 6 cilindri biturbo da almeno 450 CV (e circa 40 in più per la Competition), trazione posteriore o integrale e il cambio manuale disponibile in alternativa all'automatico a 8 marce.

La scheda

Nome BMW M2 e M2 Competition Carrozzeria coupé Motori Benzina, 3.0 6 cilindri biturbo da 450 e 490 CV (stimati) Data arrivo seconda metà del 2022 Prezzi -

BMW M3 Touring

Presenza irregolare nella storia delle M, la BMW M3 Touring debutterà a listino con l'attuale generazione e condividerà la meccanica con la M3 berlina e la M4, sfoggiando anche il grosso doppio rene che ha fatto e fa discutere.

Le versioni tra cui scegliere saranno 2: "normale" con 480 CV o Competition da 510 CV. Per entrambe ci sarà il 3.0 6 cilindri biturbo accoppiato o alla trazione posteriore o all'integrale, con la possibilità di avere il cambio manuale 6 marce o l'automatico.

La scheda

Nome BMW M3 e M3 Competition Touring Carrozzeria station wagon Motori Benzina, 3.0 6 cilindri biturbo da 480 e 510 CV Data arrivo marzo 2022 Prezzi da 98.000 euro circa

BMW M4 CSL

Dopo la M4 e la variante M4 Competition, presentate insieme alle corrispondenti berline M3 e seguite dalle M4 Cabrio, è in arrivo una versione ancora più estrema e raffinata della M4, che riprende la storica sigla CSL adottata nel recente passato da versioni speciali delle sue antenate.

La BMW M4 CSL avrà una potenza prossima ai 550 CV ma trazione esclusivamente posteriore, un'ulteriore cura a base di carbonio per ridurre il peso e probabilmente un design specifico non soltanto degli scudi, ma anche dei fari. Si prevede che sia presentata in primavera e prodotta a partire dall'estate.

La scheda

Nome BMW M4 CSL Carrozzeria Coupé Motori benzina, 6 cilindri 3.0 biturbo da 540-550 CV (stimati) Data arrivo aprile 2022 Prezzi -

BMW Serie 5

Introdotta nel 2017 e sottoposta a restyling nel tardo 2020, l'attuale Serie 5 non sarebbe in realtà ancora pronta alla pensione, tuttavia lo sviluppo di nuove piattaforme da condividere con i modelli elettrici potrebbero aver convinto la Casa ad anticipare un po' il passaggio del testimone, anche se per una BMW i5 pare dovremo aspettare almeno altri 2 anni.

Le foto-spia della nuova BMW Serie 5 viste fin qui suggeriscono una linea più snella con calandra meno enfatizzata rispetto alla Serie 7, mentre la gamma motori dovrebbe diventare interamente ibrida. La vedremo probabilmente nella seconda parte dell'anno, ma con arrivo in concessionaria nel 2023.

La scheda

Nome BMW Serie 5 Carrozzeria berlina, station wagon Motori benzina e diesel ibridi Data arrivo autunno 2022 Prezzi -

BMW Serie 7

Per l'ammiraglia il 2022 è l'anno del passaggio generazionale: la nuova BMW Serie 7 non diventerà elettrica, ma darà vita all'alter-ego i7 attesa a breve distanza dal modello tradizionale che elettrificherà tutta la gamma aumentando la presenza di soluzioni plug-in. La vera domanda, però, è un'altra: quanto sarà grande la calandra?

La scheda

Nome BMW Serie 7 Carrozzeria berlina Motori benzina e diaesel, Data arrivo giugno 2022 Prezzi -

BMW i7

Mercedes ha mostrato la via, BMW la segue: la BMW i7 sarà l'alter ego elettrica della Serie 7 come la EQS lo è della Classe S. Per l'ammiraglia elettrica di Monaco si parla insistentemente di 2 motori elettrici e una potenza di picco di 760 CV, oltre che di una batteria da 120 kWh, ma c'è da aspettarsi anche qualche altra variante magari leggermente meno spinta, inclusa una con motore singolo che spinga sull'autonomia. Dovremmo vederla nella seconda parte dell'anno.

La scheda

Nome BMW i7 Carrozzeria berlina Motori 1 o 2 elettrici Data arrivo autunno/fine 2022 Prezzi -

BMW Serie 8 restyling

Numerose foto-spia mostrano che la Casa di Monaco è pronta per introdurre le versioni aggiornate dell'intera famiglia delle BMW Serie 8 Coupé, Gran Coupé e Cabrio. Le modifiche estetiche si annunciano concentrate sui paraurti e sulle fanalerie, in compenso aumenteranno le dimensioni dei display interni.

Nessuna notizia confermata sui motori: i 6 cilindri potrebbero ricevere un primo grado di ibridazione con tecnologia mild hybrid a 48 V, ma per soluzioni plug-in, come per eventuali varianti 100% elettriche, si dovrà con ogni probabilità aspettare la prossima generazione.

La scheda

Nome BMW Serie 8 Coupé, Gran Coupé e Cabrio Carrozzeria coupé, coupé a 4 porte, cabriolet Motori 6 cilindri benzina e diesel, V8 a benzina Data arrivo inizio 2022 Prezzi da 98.000 euro circa

BMW X8

BMW ha registrato alcune sigle inedite con i numeri 7, 8 e 9 e la prima ad essere utilizzata sarà X8, che identifica un SUV di grandi dimensioni ma piglio sportivo, come tutti i modelli con "cifra pari", ma non dovrebbe avere forme e linee da coupé. Attesi motori ibridi e plug-in e al vertice un modello M da oltre 700 CV con 3 motori di cui 2 elettrici.

Potrebbe essere svelato prima della fine di quest'anno, con lancio nella primavera 2022, quanto al listino è probabile che diventerà la BMW più costosa, con una base ben superiore ai 100.000 euro.

La scheda