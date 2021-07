BMW accelera i test sulla prossima generazione della Serie 7. In particolare, la Casa bavarese è al lavoro sulle versioni ibrida plug-in ed elettrica dell’ammiraglia, come si può notare dal video pubblicato dallo youtube Carspotter Jeroen. I due prototipi di Serie 7 sono stati ripresi al Nurburgring ancora avvolti da vistose mimetizzazioni.

Un’ammiraglia completamente nuova

La Serie 7 elettrica (o molto probabilmente “i7”) è riconoscibile dagli adesivi sulle fiancate e sul portellone e dall’assenza dei terminali di scarico. Esteticamente l’i7 e la versione ibrida plug-in non sono diverse dalla Serie 7 tradizionale, almeno in questa prima fase.

La linea è sempre quella a tre volumi classica con un lungo cofano e un frontale basso che ingloba dei sottili fari LED. La fiancata ha una linea di cintura alta, mentre il posteriore è massiccio, ma ancora non definitivo. Le luci, infatti, sembrano ancora provvisorie.

Nella versione definitiva, l’i7 dovrebbe avere alcuni dettagli estetici specifici proprio come gli altri modelli elettrici della gamma BMW che si differenziano dalle controparti con motore termico.

660 CV e guida autonoma di livello 3

I report più recenti parlano di una potenza vicina ai 660 CV per la Serie 7 elettrica ottenuta grazie ad un generoso pacco batterie e a due motori elettrici sistemati sui due assi. Non si sa molto, invece, sulla versione ibrida plug-in della BMW, la quale dovrebbe comunque portare in dote in powertrain da 400-500 CV.

Altri cambiamenti importanti riguarderanno la tecnologia di bordo. Nelle precedenti occasioni,la Serie 7 era stata vista con tante telecamere sulla carrozzeria, a dimostrazione del fatto che BMW sta sviluppando un sistema di guida autonoma di livello 3.

Le foto spia degli interni, invece, ci fanno capire che l'abitacolo dovrebbe conservare un quadro strumenti interamente digitale e su due schermi come quello dell’i4. Il debutto della nuova Serie 7 dovrebbe avvenire nel 2022, anche già all'IAA di Monaco potremmo vedere il primo concept ufficiale.