Sappiamo benissimo quale direzione ha ormai preso il mondo dell'auto e che i motori a combustione interna hanno gli anni contati. Per la completa transizione, però, ci vorrà qualche anno ma, prima o poi, il fatidico momento arriverà; per questo, la maggior parte delle Case auto hanno già in mente la strategia per il prossimo futuro, per questi anni di transizione.

BMW, per esempio, ha già presentato due di quelle che rappresenteranno lo zoccolo duro della propria offerta elettrica, la berlina i4 e il SUV iX, e nel 2025 debutterà una nuova piattaforma dedicata che andrà a sostituire l'attuale CLAR. Ma torniamo al presente, perché l'epoca dei grossi motori a benzina potrebbe non essere finita. Secondo un'indiscrezione di Carbuzz.com infatti, BMW avrebbe registrato all'Ufficio Brevetti delle Filippine i nomi M7 e M9. Cosa dobbiamo aspettarci?

M7: il canto del cigno della Serie 7?

BMW aveva già registrato nel 2017 in nome marchio M7 e, come sappiamo, sul mercato non è arrivata alcuna versione spinta dell'ammiraglia Serie 7. Inoltre, BMW ha chiarito più volte come la M760i sarebbe rimasta, a listino, la versione più potente escludendo di fatto la M. Anche della M9 si è parlato più volte, ma oltre alle indiscrezioni non si è mai saputo niente di concreto e non è da scartare a priori l'ipotesi che BMW voglia concludere con il botto prima di buttarsi sul 100% elettrico.

Si tratta di pure speculazioni, ma sappiamo dalle foto spia dei prototipi che la prossima generazione di Serie 7 è attualmente in fase di test: potrebbe essere l'ultima alimentata a benzina e, per questo, una M7 "finale" potrebbe essere sensata.

Cosa sappiamo sulla M9?

Per quanto riguarda l'M9 non sappiamo nulla oltre la registrazione del nome. I nostri fotografi hanno avvistato recentemente i muletti della M8 CSL che, sotto il cofano, dovrebbe montare il classico sei cilindri in linea da 3.0 litri ma abbinato a uno o più motori elettrici per una potenza combinata di circa 700 CV. Una nuova trasmissione che potrebbe trovare spazio sull'eventuale M9. Non si sa nulla nemmeno sulla carrozzeria ma, considerando che tutte le berline BMW hanno numeri dispari...