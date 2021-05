Per non alimentare troppe false speranze iniziamo con una brutta notizia per gli appassionati BMW: la Casa tedesca smentisce l'arrivo di una BMW M8 CSL. La Serie 8 Coupé fotografata al Nurburgring con speciali appendici aerodinamiche sarebbe solo un prototipo per "testare nuovi accessori e componenti racing".

Se invece BMW dovesse prossimamente smentire sé stessa, allora prepariamoci al prossimo debutto della BMW M8 CSL, una nuova "Batmobile" che con aerodinamica estrema, alleggerimenti e motore potenziato in grado di rinverdire i fasti e il fascino della prima BMW 3.0 CSL, da corsa e da strada.

Aerodinamica estrema e uno strano finestrino posteriore

Tornando alle foto spia scattate sulla Nordschleife al misterioso prototipo BMW, notiamo finalmente alcuni dettagli fino ad ora coperti nei muletti, come ad esempio il completo kit aerodinamico di carrozzeria. Resta invece ben visibile la curiosa copertura con piccole prese d'aria applicata sul finestrino posteriore.

Particolarmente aggressivo è tutto il trattamento del frontale che sfoggia una grande splitter inferiore, un paraurti modificato e la griglia a doppio rene particolarmente scavata e tridimensionale, ancor più estrema anche di quella vista sulla concept Vision M Next. I fari hanno lampade gialle come le BMW da corsa e i freni sono dotati di pinze rosse.

Alettone sulla coda

Sul cofano posteriore di questa ipotetica BMW M8 CSL è applicato un grande alettone rialzato e il resto della coda è ricoperto da una camuffatura, l'unica su tutta la vettura, che cerca di celare la forma dell'estrattore. I fari dietro sono oscurati e l'assetto appare molto basso.

Ipotesi 6 cilindri ibrido da 700 CV

Al momento non ci sono invece informazioni specifiche sulla motorizzazione di un'eventuale M8 CSL stradale, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che la scelta potrebbe cadere su una versione potenziata ed elettrificata del sei cilindri in linea da 3 litri, con una potenza stimata di 700 CV.

Un'opzione davvero estrema che potrebbe superare in potenza i 625 CV già espressi dalla BMW M8 Competition di serie, dotata invece del motore 4.4 V8 biturbo. Una possibile data di debutto, BMW permettendo, potrebbe essere l'inizio del 2022, proprio in concomitanza con i festeggiamenti per i 50 anni del reparto sportivo BMW M.