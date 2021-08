Chissà se la mobilità elettrica porterà con sé un ritmo più serrato per i restyling delle auto, o se le auto a batterie manterranno il classico calendario delle versioni endotermiche. Guardando alla BMW iX3 si potrebbe propendere più per la prima ipotesi: presentato la scorsa estate infatti il SUV elettrico bavarese è già pronto per il primo (leggero) restyling.

Un insieme di modifiche che lasciano inalterato l'aspetto della BMW iX3 e che in alcuni casi richiedono misurazioni al millimetro per cogliere le differenze. Un esempio? Le luci anteriori più sottili di 10 mm rispetto alla versione precedente. Per i san Tommaso presente l'appuntamento, armati ci calibro, è al Salone di Monaco 2021, dove la iX3 rinnovata debutterà dal vivo.

Per vederci meglio

Se a livello di dimensioni le novità delle luci anteriori sono davvero impercettibili, al calar delle tenebre balzeranno all'occhio: di serie infatti la BMW iX3 restyling monta di serie le luci LED adattive, mentre come optional si possono avere i proiettori Laserlight.

Più luce, con proiettori più sottili a incastonare il classico doppio rene leggermente più grande, senza esagerare e arrivare alle dimensioni della BMW i4, la coupé 4 porte elettrica anch'essa attesa al Salone di Monaco 2021.

Equipaggiata di serie con il pacchetto M Sport, la BMW iX3 restyling di serie poggia su cerchi in lega da 19", mentre come optional si può salire a 20" con nuovo disegno aerodinamico. A completare i cambiamenti all'esterno ci sono nuove grafiche per le luci posteriori a LED, circondati ora da una cornice nera.

All'interno l'arredamento rimane praticamente inalterato, con strumentazione digitale e monitor per l'infotainment da 12,3" ciascuno, mentre cambiano alcuni particolari come leva del cambio e alcuni pulsanti, insieme all'aggiunta di una nuova opzione per il rivestimento dei sedili sportivi.

La prova della BMW iX3

Solo posteriore

Non ci sono invece modifiche sotto la pelle: la BMW iX3 infatti continua a muoversi spinta da un singolo motore, montato al posteriore, da 286 CV e 400 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie da 80 kWh per un'autonomia dichiarata pari a 460 km. Accumulatori in grado di ricaricarsi fino a un massimo di 150 kW, ottenendo così 100 km di autonomia in appena 10 minuti,

Attesa al Salone di Monaco 2021 la BMW iX3 restyling sarà prodotta ancora una volta nella fabbrica di Shenyang in Cina e arriverà nelle concessionarie europee nel corso dell'autunno.