La SUV più mastodontica di BMW torna a farsi vedere. La X8 è scesa in pista al Nurburgring per continuare i test in vista di un debutto sempre più vicino. Il modello dovrebbe lanciare la sfida all’Audi Q8 e alla Porsche Cayenne Coupé come SUV ad alte prestazioni. Infatti, sarebbero in arrivo delle motorizzazioni V8 e anche elettriche.

Imponente e sportiva

La scritta “Hybrid Test Vehicle” riportata sulla fiancata non lascia spazio a dubbi. La X8 delle foto spia è quasi sicuramente un’ibrida plug-in. Le forme della carrozzeria sembrano quelle definitive con un frontale imponente e una linea del tetto più bassa rispetto a quella della X7.

Resta da capire se anche con delle proporzioni differenti, l’X8 verrà proposta con una configurazione a 7 posti. In ogni caso, le dimensioni saranno davvero importanti con una lunghezza superiore ai 5 metri e una larghezza di circa 2 metri.

I fari LED anteriori e posteriori sembrano ancora in fase di test e dovremo aspettare ancora un po’ prima di vedere il design del modello di serie.

La calandra a doppio rene è camuffata da due teli grigi, ma lascia intendere che le dimensioni saranno piuttosto importanti, quasi come la X7. Il posteriore appare “work in progress”: i terminali, infatti, sono avvolti da un’insolita camuffatura che non fa capire le forme precise del diffusore e degli scarichi stessi.

Il più potente di sempre

L’X8 dovrebbe arrivare con una versione X8 M e due varianti elettriche. Riguardo alla prima, alcuni rumors parlano di un powertrain ibrido plug-in con una potenza di circa 750 CV fornita da un 4.4 V8 biturbo (lo stesso della M5) e da un’unità elettrica. Se così fosse ci troveremmo di fronte alla BMW di serie più potente di sempre.

L’arrivo della SUV è previsto per la fine del 2021. Non è sicuro però che la vedremo in Europa. Per il momento, resta più probabile il debutto sul mercato cinese.