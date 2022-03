Nuove interessanti foto spia della prossima MINI Countryman arrivano dalla Scandinavia, dove le Case auto sono più attive che mai considerando che i test invernali finiranno a breve.

Eppure, se anche le camuffature non stentano a cadere e dunque è ancora presto per poter mettere gli occhi sulla carrozzeria del nuovo crossover inglese, ciò che ci riferisce la nostra squadra di "spionaggio" è che, col contrasto dato da neve e sole, si percepisce come le dimensioni cambino, e non di poco.

Piattaforma condivisa con BMW

Come in passato, a fare da base alla Countryman c'è una piattaforma sviluppata congiuntamente con BMW. Si tratta della FAAR che viene utilizzata dalla nuova BMW Serie 2 Active Tourer (l'abbiamo provata ed ecco come va) e che sarà da scheletro anche alla futura BMW X1, attesa nel 2022.

Avendo visto la MINI Countryman dal vivo, le nostre fonti parlano di una crescita del corpo carrozzeria che potrebbe essere di quasi 20 centimetri, a vantaggio dello spazio per i passeggeri e della capacità di carico. L'attuale generazione è lunga 4,30 metri, dunque la prossima potrebbe sfiorare i 4,5 metri.

Sebbene le pellicole nascondano bene i dettagli all'anteriore e al posteriore, è facile capire che il design della futura MINI Countryman sarà "familiare", caratterizzato dai classici fari ovali e da un'ampia calandra anteriore.

Le maniglie sono a filo carrozzeria, proprio come sulle ultime BMW. Più difficile leggere lo stile del posteriore, perché i fanali sono completamente coperti e potrebbero esserci dei pannelli sotto alle pellicole per creare ulteriore confusione. Sembrano poi non essere presenti dei tubi di scappamento, ma con un occhio attento si scorge uno scarico rivolto verso il basso sul lato del guidatore.

Una gamma per tutti i gusti

Dunque non si tratta della versione elettrica della Countryman che però, stando alle indiscrezioni raccolte, dovrebbe arrivare. Un po' come fatto per la MINI Cooper S E. Tornando al crossover, la più potente della gamma dovrebbe invece essere l'ibrida plug-in, che conta sempre sul 1.5 tre cilindri turbo e su un motore elettrico, per un output totale di 322 CV. La trazione, in questo caso, sarà integrale.

Dovrebbe essere affiancata anche da un'altra versione plug-in, meno potente, così come da versioni termiche che avranno la sola trazione anteriore. Non si sa ancora nulla sulla data di presentazione: presumibilmente sarà svelata nel corso del 2023 per arrivare in concessionaria sul finire dell'anno o nei primi mesi del 2024.