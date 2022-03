Quando esce la nuova MINI 3 porte? Di annunci ufficiali non ce ne sono ancora stati ma sappiamo che -con ogni probabilità - l'anno del debutto sarà il 2023, ma già nel corso dei prossimi mesi potremmo vedere qualcosa di più chiaro e definitivo rispetto alle spy photo che pubblichiamo qui sotto.

Foto che mostrano un muletto durante i più classici dei test in mezzo alla neve, muletto che sfoggia sulle portiere l'adeviso con sopra scritto "Electric Test Vehicle", a dichiarare il fatto che si tratti dalla prossima generazione di MINI elettrica. La natura a batterie è tradita anche da altri elementi, come la mascherina completamente chiusa con la pellicola mimetica che la ricopre per intero, a differenza di quanto visto sugli altri prototipi.

Mistero portellone

A cambiare rispetto alle MINI dei test viste qualche tempo fa è anche l'apertura del portellone: se sulle versioni endotermiche infatti era classica, con le luci posteriori fisse ai lati, sulla MINI elettrica la linea si "spezza" all'altezza dei gruppi ottici, formando un disegno quantomeno originale. Un andamento particolare confermato anche dalle prime foto ufficiali sfuggite tempo fa, che mostrano un posteriore attraversato da una linea in nero lucido e luci trapezoidali.

Altre differenze riguarderanno, come si nota dalle foto, il disegno dei paraurti e le maniglie, che sulla MINI elettrica saranno a filo con la carrozzeria, per motivi aerodinamici. A unire le MINI 3 porte endotermiche ed elettrica ci penseranno le luci anteriori, col classico disegno circolare, e l'arredamento dell'abitacolo.

Più spazio

A dirci come sarà l'interno della nuova generazione di MINI ci ha pensato la stessa casa che, a fine 2021, ha annunciato un innalzamento della qualità, lasciando quindi immaginare l'uso di materiali più "nobili" - con la pelle sicuramente però bandita dalla MINI elettrica - e anche maggiore spazio.

Miglioramenti ci dovrebbero essere anche per quanto riguarda il powertrain, con batterie più capaci e un'autonomia che dovrebbe superare i 200 km.