Le novità 2022 di MINI per il momento annunciano un solo grande debutto: per la fine dell'anno è infatti attesa la terza generazione di MINI Countryman, il SUV compatto che sta diventando uno dei modelli di punta della produzione del marchio inglese, tra i più spaziosi e confortevoli nonché alla moda dell'intera gamma.

Non significa però che dovremo per forza attendere la fine dell'anno per sentir parlare di MINI: pare infatti che il marchio britannico, parte del BMW Group, si prepari a lanciare anche una city-car simile nel concetto alla concept Rocketman del 2011. Inoltre, l'anno incorso potrebbe regalarci almeno un'anteprima della nuova MINI 3 porte il cui debutto vero e proprio è atteso per la prima parte del 2023.

Ecco quindi le novità di MINI per il 2022:

MINI Rocketman

L'idea di una MINI davvero "mini" è più che mai attuale, sia perché negli anni misure, contenuti e prezzi del modello tradizionale sono andati crescendo, sia perché oggi le piccole auto attraversano una fase di crisi e stanno pian piano sparendo dai listini anche se i mercati come quello italiano le richiedono.

La MINI Rocketman concept accanto a una MINI classica

La concept MINI Rocketman era un'originale proposta datata addirittura 2011, più corta di una normale MINI e con interni in configurazione 3+1. L'idea è rimasta per tutto il tempo nelle menti della dirigenza, che già nel 2019 ne avrebbero pianificato la produzione e il lancio in versione elettrica proprio per il 2022 sfruttando la collaborazione con un costruttore cinese. Un po' quello che si prepara a fare Mercedes con il nuovo SUV smart.

Nome MINI Rocketman (non confermato) Carrozzeria Citycar a 3 porte Motori Elettrico (da confermare) Data di arrivo Nel corso del 2022 Prezzi -

MINI Cooper 3p

Il fatto di aver lanciato la MINI Cooper SE totalmente elettrica non significa che MINI sia già pronta a rinunciare al modello tradizionale, specie considerando che la conversione completa del marchio alle vetture a batteria è prevista soltanto per il 2035.

Infatti, MINI prepara la quarta generazione della sua vettura classica, che sarà disponibile sia con motori tradizionali sia elettrica, quest'ultima però realizzata su una piattaforma nuova e sviluppata a parte.

Un prototipo della nuova MINI Cooper

La nuova MINI Cooper 3 porte dovrebbe essere lanciata nel 2023, tuttavia i molti prototipi mascherati in giro da diverso tempo, mostrati ufficialmente dalla Casa già alla fine del 2021, suggeriscono che l'auto sia sostanzialmente pronta e possa essere mostrata anche un po' prima, per alimentare l'attesa e arricchire il calendario delle novità 2022.

Non dovrebbe discostarsi dall'attuale per misure e proporzioni, ma rinnovare i contenuti e naturalmente il design dei fari, stando a quello che si intravede sotto le maschere.

Nome MINI Cooper Carrozzeria Berlina 3 porte Motori Benzina, diesel, elettrico Data di arrivo Fine 2022 (possibile anteprima) Prezzi -

MINI Countryman

L'unica novità davvero confermata per il 2022, inserita nella lunga lista dei SUV in arrivo nel 2022, in realtà la nuova MINI Countryman è anche quella di cui si sa meno: anche nel suo caso, prototipi mascherati sorpresi in prova mostrano un'ulteriore crescita delle dimensioni e del passo, cosa che si accorda anche con l'arrivo di una versione 100% elettrica che anche qui dovrebbe affiancare i modelli a motore endotermico e gli ibridi.

MINI Countryman 2023, il nostro render

Attualmente, MINI Countryman è l'unico modello della Casa ad aver già proposto una motorizzazione ibrida plug-in, che con ogni probabilità sarà confermato ed evoluta. Per gli altri dettagli dovremo aspettare gli ultimi mesi di questo 2022.