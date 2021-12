MINI ha in previsione di elettrificare completamente la propria gamma entro il 2035, ma almeno per i prossimi anni ci sarà ancora spazio per modelli ad alimentazione tradizionale.

Una nuova serie di scatti delle nostre spie hanno catturato un prototipo della MINI tre porte di nuova generazione in versione termica che anticipa i cambiamenti dal punto di vista stilistico in arrivo sulla prossima compatta del brand.

Design in linea con la tradizione

Le proporzioni rimangono quelle dell'attuale modello, seppur caratterizzate da linee più bombate, come abbiamo avuto modo di vedere con la variante completamente elettrica svelata ufficialmente dal costruttore britannico a inizio novembre.

L’auto dovrebbe essere aggiornata con un paraurti anteriore rivisto, gruppi ottici di dimensioni leggermente più grandi e una calandra rinnovata. La zona posteriore, al momento, sembra rimasta invariata, ma le camuffare potrebbero celare eventuali modifiche al retrotreno.

All’interno dell’abitacolo troverà spazio un inedito sistema di infotainment che manterrà le forma rotonda dell’attuale display touch posizionato al centro del cruscotto. Sarà presente anche il quadro strumenti digitale introdotto con l’ultimo restyling e, in generale, verrà ridotto il numero di pulsanti fisici.

Debutto previsto per il 2023

La gamma motori non dovrebbe discostarsi molto da quella attuale, che prevede propulsori a tre cilindri e quattro cilindri benzina e diesel, oltre a una variante 100% elettrica, con aggiornamenti limitati per soddisfare le normative europee sulle emissioni.

Il debutto della MINI di nuova generazione è previsto per il 2023, anno in cui dovrebbe arrivare anche il modello alimentato a batteria. Quest’ultimo, a differenza della versione termica che sarà con ogni probabilità realizzata sulla medesima architettura dell’auto attuale, verrà costruito su una piattaforma ad hoc sviluppata da BMW per l'elettrico.