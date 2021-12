Lo scorso novembre MINI ha rilasciato le prime immagini teaser del prossimo modello a tre porte. Nonostante le pesanti mimetizzazioni, il prototipo sembrava avere uno stile molto simile alla generazione attuale. In realtà, a giudicare dalle foto sfuggite in rete sembra che sia pronto un radicale cambio di look per la MINI.

Cambiamenti in vista

Le foto sono state pubblicate su Instagram da wilcoblok, una pagina che mette spesso in risalto i leak di nuovi modelli. Le immagini ritraggono un esemplare della nuova MINI completamente “nudo” e senza camuffature rivelando così le vere novità del modello che potrebbe debuttare nel 2023.

Il frontale ha uno stile piuttosto classico e in linea col modello attuale. Il “muso” della MINI ha sempre forme minimaliste con la grande calandra e i fari LED circolari. Anche nella visuale dall’alto, le dimensioni e le proporzioni non sembrano tanto lontane dalla tre porte attuale.

Il grande cambiamento riguarda la zona posteriore. Al posto dei caratteristici fari squadrati con la grafica della bandiera inglese, troviamo due sezioni triangolari e spigolose unite al centro da un inserto nero lucido.

Tuttavia, questa MINI potrebbe essere solamente un prototipo in fase di sviluppo. Il design della versione finale, quindi, potrebbe differire in alcuni dettagli rispetto all’auto delle foto.

Cambia tutta, ma rimane (anche) col motore termico

Ad essere interessante è anche la foto dell’abitacolo. La plancia è stata completamente ridisegnata per ospitare un nuovo display a sbalzo che potrebbe svolgere la funzione sia di quadro strumenti che d’infotainment. Le altre informazioni sulla guida dovrebbero essere mostrate sull’head-up display posto di fronte al guidatore.

Nuova MINI elettrica, le foto teaser

La nuova MINI confermerà la motorizzazione elettrica aumentando probabilmente potenza e autonomia. Nella gamma rimarranno anche le versioni a benzina e diesel e non mancheranno le varianti a 5 porte e Cabrio. Infine, dovrebbe esserci spazio anche per la John Cooper Works, da sempre la più potente della “famiglia”.