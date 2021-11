È passato meno di un anno dal restyling dell’intera gamma MINI 3 e 5 porte e Cabrio. Eppure, il marchio inglese è già al lavoro sulla prossima generazione dell’iconica compatta.

La stessa MINI ha pubblicato le prime immagini teaser ufficiali del nuovo modello che vedremo nel 2023 anticipandone le forme e lo stile.

Si riconosce subito

La MINI delle foto è in versione elettrica a tre porte. Le immagini mostrano un modello con proporzioni molto simili alla generazione attuale con forme bombate sull’anteriore e squadrate nella fiancata e nel posteriore. Davanti troviamo fari a LED di dimensioni più grandi e una calandra ridisegnata, mentre sul cofano è sempre presente un inserto nero che simula una presa d’aria.

Le foto lasciano intravedere uno schermo al centro della plancia e la stessa MINI aveva annunciato in precedenza la rinuncia alla pelle per un abitacolo più ecosostenibile. Per il resto, sugli interni si sa poco. Non mancherà, comunque, un’ampia varietà di rivestimenti e abbinamenti di colori.

Avrà anche il motore termico

Oltre al modello elettrico delle foto, la nuova MINI confermerà anche le motorizzazioni a benzina e diesel. Inoltre, la gamma verrà completata dalla 5 porte e dalla Cabrio. Per i più sportivi dovrebbe arrivare anche la variante John Cooper Works, la quale potrebbe essere l’ultima della sua specie con propulsore termico.

Attualmente, la MINI Full Electric è spinta da 184 CV alimentati da una batteria elettrica da 32,6 kWh. Dotata di uno scatto 0-100 km/h di 7,3 secondi e di una velocità massima limitata a 150 km/h, può percorrere fino a 314 km in città nel ciclo WLTP (234 km nell’utilizzo misto). È probabile che la prossima MINI riceva un nuovo powertrain con autonomia e prestazioni ancora più interessanti.

Inoltre, la nuova MINI sarà ancora più “british”. La produzione, infatti, si sposterà dall’impianto VDL Nedcar dei Paesi Bassi a quello di Oxford.