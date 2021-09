Un’edizione esclusiva per il mercato italiano per rendere ancora più sportiva ed esclusiva la MINI Clubman John Cooper Works. Ecco la Rockingham GT Edition, una versione speciale in 50 esemplari che aggiunge un look ancora più ricercato alla sportiva inglese.

La dotazione extra

La limited edition della Clubman celebra il mondo del motorsport. La sigla GT, infatti, era utilizzata negli anni ’70 per le MINI più sportive, mentre "Rockingham" si richiama al circuito storico Rockingham Motor Speedway del Regno Unito, in cui diverse MINI hanno gareggiato in passato.

L’edizione è disponibile nelle colorazioni White Silver, Chili Red, Midnight Black e Moonwalk Grey. Le verniciature si combinano col nero di tetto, calotte degli specchietti retrovisori, maniglie delle portiere e contorni dei fari. Sono presenti anche un design dedicato per i Side Scuttles (i tipici elementi sui passaruota), le stripes nere e il logo GT, il quale si trova anche sul cruscotto.

Per il resto, la dotazione è la stessa della John Cooper Works, la versione più “pepata” della Clubman. Questa si caratterizza per un assetto ribassato di 10 mm, sospensioni adattive, cerchi in lega da 18” e fari full LED adattivi.

La grinta dei 306 CV

A spingere la speciale MINI Clubman è un 2.0 TwinPower Turbo da 306 CV e 450 Nm ed è lo stesso propulsore montato sulla Countryman e la MINI JCW GP. Grazie alla rapidità del cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti, l’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 4,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Non manca il Launch Control per ottenere partenze brucianti e la trazione integrale ALL4.

L’edizione speciale è già ordinabile in concessionaria, ma MINI non ha reso noto il listino. È probabile che i prezzi siano leggermente più alti rispetto ai 45.800 euro per la Clubman JCW “normale”.