Mini vuole diventare una Casa 100% elettrica entro il 2030 e dopo il primo passo compiuto con la Mini Cooper SE all'orizzonte ci sono tanti nuovi modelli in attesa di debutto. Sono 3, con arrivo previsto nel biennio 2023-2024, con carrozzerie differenti per soddisfare esigenze e gusti di varie tipologie di automobilisti.

La lista si compone di MINI Countryman, la nuova generazione del crossover compatto in arrivo nel 2023 sia con classiche motorizzazioni endotermiche, sia con versioni "alla spina" anche a emissioni zero. Nel 2024 sarà poi il turno della seconda generazione della MINI 3 porte elettrica, cui seguirà un altro crossover - le cui informazioni sono ancora avvolte nel mistero - previsto per la metà del 2024 e prodotto in Cina su un'architettura dedicata, sviluppata Gruppo BMW Group in collaborazione con Great Wall Motor. Ma ci potrebbe essere anche qualcosa in più.

La MINI monovolume

Il futuro elettrico di MINI infatti potrebbe fare spazio anche un inedito monovolume derivato dalla Vision Urbanaut vista dal vivo al Salone di Monaco 2021. A far nascere il sospetto che la particolare concept possa diventare un modello di serie ci pensa un comunicato stampa della Casa, al cui interno si parla della strategia futura e dove si parla di un quarto modello che seguirà alle già citate novità attese nei prossimi anni.

Il video della MINI Vision Urbanaut al Salone di Monaco

Il comunicato cità più volte proprio la MINI Vision Urbanaut, la monovolume 100% elettrica e a guida autonoma che diventa quindi l'indiziata numero uno. Un modello molto particolare che porta per la prima volta la Casa inglese nel mondo delle monovolume, ricalcando in qualche modo quanto proposto dalla Volkswagen ID.Buzz, rievocazione in chiave elettrica e moderna del mitico Bulli. Segno di come la mobilità emissioni zero e meccaniche ad hoc permettano di giocare con forme e spazi, inaugurando stili e soluzioni completamente nuovi.

MINI Vision Urbanaut

Una MINI non mini

Lunga 4,5 metri la MINI Vision Urbanaut di serie diventerebbe così il modello più lungo della Casa, con pacco batterie sistemato sotto al pavimento così da avere una superficie completamente piatta da arredare in modi differenti, senza però gli eccessi della concept. Niente vasi con pianticelle o abitacolo più simile a un salotto che all'interno di un'auto, ma comunque originale e altamente configurabile.