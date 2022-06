Il SUV crossover più venduto di BMW in Europa diventa anche elettrico. La iX1 rappresenta un nuovo inizio per la Casa bavarese che punta a sfruttare la popolarità del suo modello a ruote alte per dare ulteriore linfa alla crescente famiglia di modelli elettrici.

L’iX1 xDrive30 (questo il nome dell’unica versione disponibile al lancio) prosegue la particolare ricetta di BMW per tutte le sue auto a emissioni zero: nessuna rivoluzione, quanto un’evoluzione in termini di design rispetto ai modelli termici. In più, il doppio motore elettrico promette prestazioni brillanti senza sacrificare l’autonomia.

Esterni e interni senza troppe sorprese

Rispetto alle versioni con motore termico, la iX1 si differenzia principalmente per i numerosi inserti di colore blu disseminati su tutta la carrozzeria. In particolare, questi elementi si trovano nei paraurti anteriori e posteriori, nelle modanature laterali e all’interno della calandra a doppio rene, la quale si è fatta decisamente più squadrata rispetto all’X1 della precedente generazione.

Sempre sulla grande griglia è riportato il logo “i”, mentre nella fiancata sono presenti di serie i cerchi in lega da 18”. Come optional, comunque, si possono equipaggiare anche ruote da 19” o 20”.

L’abitacolo mantiene tutte le novità della nuova X1, a partire dallo stile minimalista della plancia, dai rivestimenti in pelle Sensatec o Vernasca e dal tunnel centrale “sospeso”. Al centro, infatti, sono raggruppati i principali comandi per gestire, ad esempio, il cambio e le modalità di guida.

La differenza più evidente coi modelli non elettrificati riguarda il bagagliaio. Come sulle X1 ibride plug-in, la volumetria è compresa tra 490 e 1.495 litri (contro i 540-1.600 litri delle altre versioni), mentre è sempre possibile abbattere i sedili posteriori in modalità 40:20:40.

Arriva il display curvo

Il cuore tecnologico della iX1 è il BMW Curved Display che include il quadro strumenti da 10,25” e lo schermo dell’infotainment da 10,7”.

L’infotelematica utilizza il software iDrive 8 e integra praticamente tutti i comandi per la multimedialità e il comfort. La plancia, infatti, è priva di comandi fisici, dato che anche le funzioni per il climatizzatore si possono gestire direttamente sul display.

Oltre a ciò, sulla iX1 è confermato il BMW Intelligent Personal Assistant a cui impartire determinati comandi vocali, la navigazione BMW Maps e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. E non manca anche l’impianto hi-fi Harman Kardon disponibile a pagamento.

A livello di sicurezza, sulla BMW sono presenti di serie l’avviso anticollisione (che indica anche l’arrivo di pedoni o ciclisti quando si svolta a destra) e il Parking Assistant con retrocamera e assistente alla retromarcia. Come optional, si possono aggiungere il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, il mantenimento di corsia, l’Head-Up Display, il sistema Surround View il BMW Drive Recorder.

Potenza e autonomia

Per quanto riguarda il powertrain, l'X1 elettrica sfrutta una configurazione con doppio motore elettrico (uno posizionato sull’avantreno e uno sul retrotreno) per sviluppare la trazione integrale xDrive. In totale, i due propulsori sprigionano 313 CV e 494 Nm di coppia per un’accelerazione 0-100 km/h di 5,7 secondi.

La Casa sottolinea che il pacco batterie utilizza la quinta generazione della tecnologia eDrive ed è equipaggiata con lo stesso software di ricarica dell’i7. L’autonomia prevista è tra i 413 e 438 km, ma è ancora soggetta a omologazione WLTP.

Di base, la xDrive30 consente la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW (ma a pagamento si può arrivare fino a 22 kW), mentre con la continua ci si può collegare a colonnine fino a 130 kW. Con quest’ultima modalità, si può passare dal 10 all’80% di ricarica in circa 30 minuti.

La iX1 arriverà in concessionaria insieme alle versioni con motore termico della nuova X1 il prossimo novembre. Ci aspettiamo un prezzo di partenza leggermente più alto rispetto alle varianti a benzina di potenza simile.