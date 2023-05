La nuova MINI è tra le elettriche più attese dei prossimi anni. La Casa inglese è pronta a capitalizzare il successo dell’attuale generazione elettrica (le consegne di Cooper SE sono cresciute del 25,5% nel 2022) puntando ancora di più sui modelli a zero emissioni.

Così, dopo aver anticipato lo stile degli esterni, il brand britannico svela alcuni dettagli sulle nuove motorizzazioni.

La MINI elettrica “raddoppia”

La prossima MINI sarà proposta in due varianti elettriche. L’entry level Cooper E avrà un motore da 184 CV (un valore identico alla Cooper SE attuale), mentre la top di gamma Cooper SE avrà 218 CV. Anche se la Casa non l’ha ancora annunciato nei dettagli, è molto probabile che la famiglia di modelli si allargherà negli anni successivi con una JCW completamente elettrica con potenze intorno ai 250 CV.

MINI Cooper Electric 2024, le foto teaser

A differenziare Cooper E e Cooper SE sarà anche la batteria, con la prima che monterà un accumulatore da 40,7 kWh, mentre la seconda godrà di una capacità di 54,2 kWh. L’autonomia prevista si attesta tra i 300 e i 400 km migliorando notevolmente il dato attuale dei 200-220 km.

MINI promette che verrà mantenuto il tipico go-kart feeling dei precedenti modelli grazie all’integrazione nel pianale della batteria agli ioni di litio. Tale soluzione permette di ottimizzare la distribuzione del peso e l’agilità della vettura non compromettendo, quindi, le sensazioni di guida a cui ci hanno abituato le MINI, soprattutto quelle più sportive.

Le foto spia della nuova MINI

Restano ancora da scoprire i dettagli relativi alle prestazioni e alla capacità di ricarica, così come non si è parlato nello specifico delle varianti con motore termico. Dalle prime informazioni, comunque, la nuova MINI dovrebbe essere proposta anche in versione mild hybrid a 48 Volt con powertrain compatibili con le future normative Euro 7.