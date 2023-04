MINI si sta preparando al lancio di una nuova generazione di modelli, dalla classica 3 porte alla Countryman, più grande e disponibile per la prima volta anche con motorizzazioni 100% elettriche. Novità che abbiamo visto più volte grazie a foto spia, anche se mancava qualcosa: una vista degli interni.

Lacuna colmata oggi con le prime foto ufficiali della rinnovata plancia della MINI Aceman, concept pronta a mostrarsi al Salone di Shanghai 2023. Un modello già visto la scorsa estate e pronto a tornare in occasione della kermesse cinese con un'importante upgrade: il nuovo assistente vocale.

Il miglior amico dell'uomo

Il suo nome è Spike e ha le fattezze di un cane, nella fattispecie un bulldog inglese, dal 2001 - anno del lancio della nuova MINI - mascotte della Casa. Ora però ha un aspetto tutto nuovo, più fumettoso, e trova casa all'interno del sistema di infotainment dei futuri modelli. Non sappiamo come si attiverà anche se un "Hey Spike" è più che probabile. Come il fatto che risponderà a comandi complessi grazie alla connettività, che potrà azionare numerosi aspetti dell'auto e altro ancora.

Ma la cosa davvero interessante è il poter dare una nuova occhiata agli interni delle nuove MINI. O meglio, a una loro anticipazione. Si tratta infatti ancora di un arredamento dedicato a una concept come la Aceman, quindi sui modelli di serie potrebbero esserci cambiamenti, ma la sensazione è che molto di ciò che vediamo qui verrà ripreso dalle varie Countryman, 3 porte e il resto della gamma. Anche perché ci sono differenze rispetto a quanto visto in estate sul primo prototipo, come i pulsanti sul volante e i comandi sulla console centrale.

Rimarrà quindi il classico elemento circolare centrale, da sempre segno distintivo delle MINI delle varie epoche, questa volta però reso interamente da un sottile monitor per il sistema di infotainment. E non solo. Sulla Aceman concept infatti non c'è traccia di strumentazione, come su Tesla Model 3 e Model Y.

Un muletto camuffato della nuova MINI Countryman La foto spia della MINI 3 porte 2023

La Casa inglese potrebbe quindi optare per uno stile particolarmente minimal, sia per numero di schermi sia per quello dei comandi fisici, ridotti al minimo e sistemati al di sotto della plancia.

MINI Aceman Concept

Le risposte, o parte di esse, potrebbero arrivare in occasione del Salone di Shanghai o comunque nel corso del 2023, quando è previsto il debutto delle nuove MINI 3 porte, Countryman 2023 e Aceman di serie.