La prossima generazione della classica MINI dovrebbe debuttare tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Sono passati nove anni, infatti, dalla presentazione dell'attuale generazione F56, che si appresta a concludere il suo naturale ciclo progettuale.

Fino a oggi non erano state divulgate foto ufficiali o info tecniche specifiche della futura auto di Oxford, ma pochi giorni fa un appassionato ha incontrato uno degli esemplari di pre-serie alle prese con un photoshoot a Los Angeles, senza veli e con tutte le caratteristiche dell'auto definitiva in bella vista. Vediamola nel dettaglio.

Tutta nuova

Prima di tutto, quella che è stata fotografata dovrebbe essere la nuova MINI Cooper SE, cioè la versione 100% elettrica della prossima generazione della compatta britannica. A suggerirlo è la presenza della griglia frontale quasi completamente chiusa e dei loghi dedicati gialli posizionati all'anteriore.

Partendo proprio dal frontale, la nuova MINI è caratterizzata da dei nuovi fari circolari full LED, anche adattivi, dalle dimensioni piuttosto importanti, che segnano un vero e proprio punto di rottura con lo stile classico della generazione degli anni '50. Sotto di essi è posizionata la nuova griglia dalle forme ben più squadrate dell'attuale e più verticale, con i quattro angoli smussati quasi a ricordare un design ottagonale.

Il profilo della nuova Mini Cooper SE 2024

Continuando con la parte anteriore, la caratteristica che più colpisce - almeno se siete appassionati della Casa come me - sono i nuovi specchietti, che abbandonano del tutto la tradizionale forma a "uovo" presente fin dalla prima MINI by BMW, la R53, in favore di un design più sottile e affusolato.

Spostandoci di profilo, a restare invariato è invece il tradizionale tetto sospeso, sotto al quale sono posizionati dei montanti neri trasparenti e le nuove maniglie del Gruppo tedesco a sfioramento. Infine, molto particolare è lo spoiler di generose dimensioni, pensato probabilmente per questioni aerodinamiche.

Concludendo con il posteriore, dietro la nuova MINI - almeno per quanto riguarda questo esemplare di pre-produzione - è caratterizzata da dei fanali triangolari di ridotte dimensioni rispetto agli attuali ma dotati, in ogni caso, di una piccola rivisitazione dell'immancabile Union Jack interna a LED, una caratteristica che ha debuttato sull'ultima generazione pochi anni fa e diventata subito un must have.

Il posteriore della nuova Mini Cooper SE 2024

Ibrida ed elettrica

Parlando di meccanica, la Casa non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sulla nuova MINI tre porte. Quel che è certo, però, è che, anche per rispettare la futura normativa Euro 7, la prossima generazione sarà equipaggiata con motori diesel e benzina con sistema mild hybrid a 48 volt.

Insieme in gamma, come anticipato, non mancheranno poi diverse versioni 100% elettriche, con potenze e batterie variabili. La prima di queste dovrebbe essere la versione "base" dotata di pacco batterie dalla capacità di 40 kWh, seguita dalla ormai tradizionale Cooper SE più potente e con pacco batterie da 54 kWh.

La nuova MINI di queste foto dovrebbe debuttare ufficialmente alla fine del 2023, per giungere sul mercato nel corso dei primi mesi del 2024. Successivamente la gamma dovrebbe ampliarsi con nuove versioni, incluse le potentissime JCW da almeno, si dice, 250 CV.