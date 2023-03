Cala il sipario sulla MINI Clubman. L’iconica shooting brake inglese lascerà i listini nei prossimi anni per fare spazio - con ogni probabilità - alla Aceman, un nuovo crossover elettrico.

Per celebrare la storia e l’eredità della Clubman, MINI presenta la Final Edition, un’edizione speciale di 1.969 esemplari per tutto il mondo, tra cui i 50 destinati all’Italia e già ordinabili con un prezzo di 49.900 euro e dotazione full optional.

Tributo alla storia

Il numero degli esemplari prodotti è una citazione all’anno di nascita della storica e prima Mini Clubman, il 1969. Ma ci sono anche tanti altri elementi che rendono speciale questa Clubman, come i badge “Final Edition” e “1 of 1969” sulla carrozzeria e nell’abitacolo.

Gli esterni sono caratterizzati dalla presenza degli inserti Shimmer Copper sui bordi e sui listelli della calandra, mentre i cerchi in lega da 18” hanno il design specifico Final Edition Spoke 2 Tone, con una vernice trasparente colorata che ricorda il rame.

MINI Clubman Final Edition, i dettagli in Shimmer Copper MINI Clubman Final Edition

Nella zona inferiore delle portiere, sul cofano e sul portellone si trovano le stripes dedicate e non mancano le ormai onnipresenti luci posteriori col disegno della Union Jack che richiamano le origini del modello.

La stessa esclusività si trova a bordo, coi battitacco che riportano la scritta “Final Edition”, la quale è presente anche sulla razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa. I sedili hanno il rivestimento in pelle MINI Yours e finiture in Dark Maroon, oltre a inserti in tessuto Piquet antracite e cuciture a contrasto blu.

MINI Clubman Final Edition, gli interni MINI Clubman Final Edition, i rivestimenti dei sedili

A bordo della MINI si distinguono anche le modanature nel colore opaco Sage Green e nella tinta Shimmer Copper, mentre la cover della chiave ha una grafica speciale che celebra quest’ultima edizione.

Disponibile nelle colorazioni Nanuq White, Enigmatic Black e Melting Silver, la Clubman Final Edition si può ordinare esclusivamente con la motorizzazione Cooper S a benzina da 178 CV. I primi esemplari arriveranno in concessionaria tra agosto e settembre.