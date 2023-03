Lunghezza: 4.299 mm

Larghezza: 1.822 mm

Altezza: 1.557 mm

Passo: 2.670 mm

Bagagliaio: min 450 litri/max 1.390 (Cooper S E: 405/1.275 litri)

A dispetto del suo nome, il marchio MINI ha visto tutti i modelli, dalla piccola berlina a tre porte a tutti i suoi derivati, crescere pian piano nelle misure fino ai limiti del segmento B.

Il SUV MINI Countryman, che riveste il ruolo di ammiraglia della gamma, è quello che ci è andato più vicino: con la terza generazione ha ormai immagine, misure e spazi molto vicini a quelli di un modello compatto, in grado di misurarsi sia con li altri B-SUV di taglia generosa sia con modelli come Volkswagen T-Roc, di classe superiore ma vicini per dimensioni effettive.

MINI Countryman, le dimensioni

La MINI Countryman è lunga 4,30 metri, (4.299 mm) che come detto sono il top tra i modelli della gamma Mini, circa 30 mm più della wagon Clubman che condivide il ruolo di modello per famiglie.

Il passo, la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, è invece abbondate, 2.670 mm, lo stesso della penultima BMW X1 con cui infatti Contryman condivideva la piattaforma. La larghezza è altrettanto generosa, oltre 1,8 metri (1.822 mm) mentre l'altezza resta nella media, poco sotto il metro e 60, 1.557 mm.

MINI Countryman Cooper SE Untamed Edition 2022

MINI Countryman, abitabilità e bagagliaio

La capacità di carico della MINI Countryman è tra le migliori del segmento e soprattutto, lo è la versatilità di tutta la zona posteriore: il vano offre 450 litri, che diventano 566 regolando l'inclinazione delle tre sezioni del divanetto posteriore, che è anche scorrevole, in modalità Cargo, mentre il volume massimo fino al soffitto dietro i sedili anteriori raggiunge i 1.390 litri.

Numeri leggermente diversi per il modello ibrido plug-in Cooper S E, dove il valore base è di 405 litri e quello massimo di 1.275. Per tutti, la mobilità del divanetto rende gestibile anche lo spazio per le gambe dei passeggeri, nella norma quello in larghezza e altezza, comodo per 2 adulti e un bambino.

Mini Countryman, i sedili posteriori Mini Countryman, il vano di carico Mini Cooper Countryman SE, il vano di carico

La gamma di MINI Countryman offre una scelta ampia di motori a benzina e Diesel non elettrificati con l'unica eccezione della versione ibrida plug-in Cooper S E da 220 CV. Al vertice c'è ancora la potente John Cooper Works da 231 CV. Sui modelli con più di 200 CV la trazione integrale è di serie, mentre su quelli da 136 a 200 è opzionale. Discorso simile per i cambi automatici, che possono essere a sei, sette oppure otto rapporti.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione One 102 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico Cooper/All4 136 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio manuale o autom. Cooper S/All4 192 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio manuale o autom. Cooper S E All4 220 CV Benzina+elettrico Integrale, cambio autom. John Cooper Works All4 231 CV Benzina Integrale, cambio autom. One D 116 CV Diesel Anteriore, cambio manuale Cooper D/All4 150 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio automatico Cooper SD/All4 190 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio automatico

Mini Countryman, le concorrenti con misure simili

Come accennato, Mini Coutryman è in linea con numerosi B-SUV di misure abbondanti, un po' al limite del loro segmento e già in competizione con alcuni SUV compatti al contrario più contenuti nelle dimensioni. Ecco i principali nella fascia intorno ai 4,3 metri:

Dacia Duster: 4,34 metri

4,34 metri DR 4.0: 4,32 metri

4,32 metri Jeep Renegade: 4,25 metri

Fiat 500X: 4,26 metri



Honda HR-V: 4,34 metri

4,34 metri Kia Niro HEV: 4,35 metri

4,35 metri Mazda CX-30: 4,4 metri



Peugeot 2008: 4,3 metri

Suzuki S-Cross: 4,3 metri

Skoda Karoq: 4,38 metri

4,38 metri Toyota C-HR: 4,39 metri

4,39 metri Volkswagen T-Roc: 4,30 metri

Qui i rivali della versione plug-in Cooper S E