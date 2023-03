Lo sviluppo della prossima generazione di MINI Countryman continua senza sosta. Il nuovo SUV inglese, tra i più amati in Europa, dovrebbe debuttare nel corso dei primi mesi del 2024, con nuovi motori ibridi e un'inedita versione 100% elettrica.

La Casa ha recentemente rilasciato le prime foto ufficiali di uno degli ultimi prototipi ancora camuffato in tutto, sul quale però si possono già vedere diversi dettagli della versione di serie. Ecco tutto quello che sappiamo.

Made in Germany

La presenza di MINI all'interno del Gruppo BMW è ormai nota a tutti gli appassionati. Un matrimonio avvenuto più di 20 anni fa, che da allora ha dato vita a vari prodotti.

A quanto sembra la prossima generazione di Countryman non sarà l'eccezione a questa "regola". Secondo le prime informazioni ufficiali rilasciate dalla Casa, infatti, il nuovo SUV sarà la prima MINI a essere interamente prodotta in Germania, con componenti e piattaforma in comune alla BMW X1 e alla sua versione a zero emissioni iX1 (della quale trovate il video a fondo articolo).

La Countryman elettrica sarà costruita insieme alla BMW Serie 1 e alle Serie 2 Gran Coupé e Serie 2 Active Tourer nello stabilimento di Lipsia, lo stesso in cui sono state realizzate le foto dell'auto wrappata di giallo che potete vedere in copertina e qui sotto.

Nuova MINI Countryman, le foto teaser

Meccanica tedesca

Le informazioni "certe", però, finiscono per il momento qui, perchè, nonostante la pubblicazione in anteprima delle foto, la Casa non ha rilasciato ancora i dati tecnici riguardo il powertrain di quella che sarà a tutti gli effetti la prima MINI Countryman elettrica della storia. Tuttavia è probabile che la versione di serie condividerà piattaforma e componenti con la già citata BMW iX1.

Il nuovo crossover anglo-tedesco, quindi, potrebbe essere equipaggiato con due motori elettrici con una potenza combinata di 313 CV e 494 Nm, alimentati da un pacco batteria da 64,7 kWh. Una combinazione che dovrebbe garantirgli un'autonomia massima nel ciclo WLTP di 438 km.

Nuova MINI Countryman, le foto teaser Nuova MINI Countryman, le foto teaser

Si aggiorna anche la fabbrica

Per poter accogliere anche la catena di montaggio della nuova Countryman nello stabilimento di Lipsia, lo struttura sta ricevendo in questi mesi un'importante ristrutturazione, a seguito di un investimento di 800 milioni di euro dedicato principalmente alla creazione di nuove aree di produzione aggiuntive per i componenti elettrici.

Entro il 2024, BMW prevede di assumere circa 1.000 nuovi dipendenti, che si uniranno all'attuale forza lavoro di circa 5.600 persone, con l'obiettivo ultimo di aumentare il numero di auto prodotte giornalmente (ora fermo a quota 1.000 unità).

La BMW iX1 vista dal vivo e provata in anteprima