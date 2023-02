L’elettrificazione di MINI passa anche dalla Countryman. La prossima generazione del crossover inglese crescerà di dimensioni e potenza e diventerà anche elettrica, affiancandosi così alla Cooper SE e alla Aceman, un futuro modello più compatto che sarà venduto esclusivamente come EV.

Per la prima volta, le nostre spie sono riuscite a fotografare un prototipo di Countryman a batteria, chiaramente riconoscibile per l’assenza degli scarichi e per gli adesivi “Electric Test Vehicle”.

Pochissime differenze

La Countryman elettrica non si presenta molto diversa dalle versioni con motore termico già avvistate negli scorsi mesi. Viste le pesanti mimetizzazioni, l’unica differenza evidente è un paraurti posteriore leggermente ridisegnato, mentre per il resto la carrozzeria appare sostanzialmente identica.

Nuova MINI Countryman, le prime foto spia della versione elettrica Nuova MINI Countryman: nell'elettrica il posteriore è stato ridisegnato per via dell'assenza degli scarichi

In effetti, proporzioni e dimensioni non sono destinate a cambiare tra le varie versioni, con la MINI che dovrebbe crescere di una ventina di centimetri rispetto al modello attuale avvicinandosi ai 4,5 metri. Anche nell’abitacolo ci saranno diverse novità, con una nuova tecnologia di bordo costituita da un grande schermo circolare centrale e un quadro strumenti completamente nuovo.

Naturalmente, a seconda della versione saranno presenti diverse grafiche e modalità di guida specifiche.

Legata alla BMW X1

Alla base della Countryman ci sarà la piattaforma FAAR impiegata anche per la BMW X1. Ciò significa che i due modelli potrebbero condividere molto motorizzazioni, da quelle termiche a quelle puramente elettriche.

In quest’ultimo caso, la MINI dovrebbe ereditare il doppio motore elettrico da 313 CV della iX1 che consente circa 440 km di autonomia. Ma la Casa inglese potrebbe proporre anche una versione entry level con motore singolo anteriore o posteriore e prezzi più contenuti.

Nuova MINI Countryman EV MINI Aceman EV

La versione più potente marchiata John Cooper Works potrebbe diventare ibrida plug-in e adottare un 1.5 turbo a 3 cilindri abbinato a un’unità elettrica per 326 CV complessivi e quasi 90 km in elettrico. Tra le varianti termiche, invece, dovremmo ritrovare buona parte del listino dell’X1, dalle mild hybrid a benzina da 136 a 218 CV fino alle diesel da 150 CV.

Entro fine 2023 potremmo scoprire ogni dettaglio della Countryman, che potrebbe avere prezzi di partenza vicini ai 40.000 euro per le motorizzazioni termiche e circa 50-55.000 euro per le elettriche.