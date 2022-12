La nuova MINI Countryman è pronta a un cambiamento importante. La terza generazione del crossover inglese debutterà nel 2023 con un look e con dimensioni inedite e a testimoniarlo ci sono alcune nuove foto spia scattate di recente.

Rispetto all’ultimo avvistamento, la MINI sta assumendo forme sempre più definitive e ciò è il chiaro segnale che la presentazione si sta avvicinando a grandi passi.

È già tempo della JCW

La Countryman è stata spiata in un parcheggio e in mezzo alla neve con la stessa mimetizzazione gialla già vista sulla Aceman e sulla nuova MINI. I prototipi sembrano condividere praticamente tutto, a partire dai fari anteriori e posteriori che, anche se quasi completamente camuffati, sembrano essere di serie. Ci sono anche le barre sul tetto nere e i cerchi in lega color antracite – pare – da 17-18”.

La nuova MINI Countryman sarà sensibilmente più grande del modello uscente

Ancora più interessante è la presenza di paraurti e minigonne sporgenti, dell’impianto frenante con pinze rosse e dei quattro terminali di scarico: che MINI stia già testando una versione John Cooper Works?

Le nuove foto spia sulla neve della MINI Countryman

L’ipotesi appare probabile, ma ciò che conta di più è che la futura Countryman sarà davvero poco “MINI”. Il crossover si prepara a crescere come proporzioni e dimensioni, con una lunghezza che potrebbe arrivare fino a 4,5 metri. Una “maturazione” davvero importante se si considera che la primissima generazione era lunga appena 4,09 metri, mentre il modello attuale arriva a 4,31 m.

Le motorizzazioni previste

L’aumento di dimensioni, comunque, porterà una serie di vantaggi, tra cui la maggiore spaziosità di bordo sia per i passeggeri che per i bagagli. Inoltre, il passaggio alla piattaforma FAAR della BMW X1 consentirà l’installazione di powertrain ancora più potenti.

Riprendendo il discorso della John Cooper Works, è possibile che la Countryman più potente equipaggi un 1.5 turbo a 3 cilindri abbinato a un’unità elettrica per un totale di circa 326 CV e 88 km di autonomia a emissioni zero.

Nuove foto spia per la MINI Countryman del 2023

Nel listino della MINI dovrebbero esserci anche le altre motorizzazioni della X1 a benzina da 136 a 218 CV e diesel da 150 CV. Da capire se la Casa britannica chiederà in “prestito” ai tedeschi anche le unità mild hybrid a gasolio da 163 CV e 211 CV, mentre non dovrebbero esserci dubbi sull'adozione del motore elettrico da 313 CV del crossover tedesco.

Di modelli a batteria, comunque, non ne mancheranno nella famiglia del marchio inglese, con la tre porte e la Aceman che riceveranno una motorizzazione elettrica (addirittura, la seconda sarà proposta solo con questa alimentazione). E non è escluso un ritorno della Paceman nel 2024 con un powertrain esclusivamente a elettroni.