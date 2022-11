Il 2022 di MINI è finora trascorso con poche novità e molte attese ancora da soddisfare: per la fine dell'anno si aspetta il reveal della Countryman di terza generazione, anche a batteria, mentre nella seconda parte dell'anno è attesa la crossover interamente elettrica anticipata dalla concept Aceman.

Il 2023 sarà anche l'anno della nuova MINI 3p, che per il momento abbiamo intravisto soltanto tramite prototipi mascherati ma che arriverà presto con la gamma al completo, elettrica inclusa.

Ecco quindi le novità di MINI per il 2023:

MINI Cooper 3 porte

Più larga e con un passo più generoso: così si annuncia la quarta generazione del modello di riferimento MINI, sorpresa più volte in prova con esemplari mascherati, alcuni dei quali hanno tutta l'aria di essere le varianti sportive fino alla John Cooper Works.

La piccola sportiva di Oxford avrà una diversa firma luminosa con led orizzontali, fanali posteriori a X e una plancia in linea con le ultime tendenze dotata di display grandi e sottili. L'interasse aumentato è funzionale soprattutto all'elettrica, che promette prestazioni e batteria maggiori e che dovrebbe esordire con le altre a metà 2023.

Mini Cooper John Cooper Works, prototipo in prova

Il Gruppo BMW, a cui MINI appartiene, ha recentemente preso l'abitudine di presentare i modelli elettrici non come proposte a sé, ma come parte integrante della gamma. Molto probabile, quindi, che anche l'erede della Cooper SE debutti con i modelli endotermici per essere in vendita in autunno, come accaduto con BMW X1.

Nome MINI 3 porte Carrozzeria Berlina 3 porte Motori Benzina, diesel (da confermare), elettrico Data di arrivo Metà 2023 Prezzi -

MINI Aceman

La prossima gamma MINI comprenderà varianti elettriche per tutti i modelli, ma la Casa ha intenzione di far debuttare anche vetture nate a batteria. La prima di queste EV "originali" si chiamerà Aceman, come la concept car che ne ha anticipato l'impostazione e alcuni tratti del design.

MINI Aceman, le prime foto spia

Anche se la Casa non ha ancora confermato la strategia di gamma, pensiamo che Aceman possa essere proposta come sostituta della Mini 5 porte, apprezzata per la praticità ma meno per l'aspetto da "mini allungata". Il crossover elettrico sarebbe una buona soluzione per offrire la comodità delle cinque porte in una veste più originale e piacevole.

Nome MINI Aceman Carrozzeria Crossover 5 porte Motori Elettrico Data di arrivo Seconda metà 2023 Prezzi -

MINI Countryman

Anche in questo caso gli avvistamenti proseguono già dal 2021 e le prime immagini dovrebbero essere diffuse nelle prossime settimane. Rispetto all'anno scorso, della nuova MINI Countryman si sa che avrà dimensioni maggiori dell'attuale, motori ibridi e anche una variante 100% elettrica.

Nuova MINI Countryman, le foto spia della versione sportiva

La piattaforma è la stessa del nuovo BMW X1, un pianale multi energia che può accogliere elettrificazione leggera, ibridi plug-in a motori separati ed elettrici. Si stima che la lunghezza crescerà fino a 4,5 metri, offrendo più spazio anche di carico e mettendo la nuova Countryman in condizione di rimpiazzare anche la Clubman, che potrebbe non essere riproposta.