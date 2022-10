Oltre agli importanti progetti sull’elettrificazione, MINI prosegue i suoi progetti di sostenibilità a 360°.

Una delle ultime novità è il MINI Inhabit Sound, un’iniziativa ideata dal brand britannico con la supervisione di Renzo Vitale, Sound Creative Director del BMW Group che coinvolgerà gli studenti della SOS, la “School of Sustainability”.

Il progetto

Il progetto avviato da SOS, realtà che propone una formazione post-laurea con la quale MINI collabora da tempo, si svolgerà nell’anno accademico 2022-23 e coinvolgerà i giovani creativi provenienti da tutto il mondo. Gli studenti dovranno elaborare nuove soluzioni per progettare degli spazi urbani con un’attenzione particolare al sound design, una disciplina che tiene in considerazione l’acustica degli edifici e non solo.

Il sound design, infatti, è un tema sempre più attuale quando si parla di progettazione architettonica, edilizia ed urbanistica, ma anche di produzione degli oggetti e di creazione di ambienti, come gli abitacoli delle auto e gli spazi di lavoro quotidiano.

L’idea è che, lavorando approfonditamente su come si distribuisce il suono in un ambiente, si abbiano degli effetti diretti sul benessere delle persone riducendone in modo importante lo stress.

La collaborazione

Per lo svolgimento della fase di ricerca progetto, SOS conterà anche sulla collaborazione di Caimi Brevetti, partner tecnico della scuola che è leader internazionale nell’ambito della sostenibilità acustica. In concreto, l’azienda metterà a disposizione le proprie strutture per le ricerche scientifiche e tecnologiche agli studenti.

Renzo Vitale ha commentato così l’iniziativa portata avanti da MINI e SOS: