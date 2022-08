L’anno scorso MINI presentava lo speciale tetto Multitone che metteva insieme tre sfumature di colore. Ora, la Casa inglese ha deciso di rilanciare preparando le edizioni speciali di MINI 3 e 5 porte e Clubman e ribattezzandole Multitone Edition.

Oltre a una tinta esclusiva per il tetto, questa versione comprende numerose personalizzazioni uniche in tutta la gamma del marchio.

Le caratteristiche

Partendo dal tetto, nella Multitone Edition troviamo una sfumatura che varia dall’Aspen White della sezione anteriore fino al Jet Black della posteriore, passando per la tonalità Melting Silver II al centro. Stando a MINI, la particolare tinta è stata realizzata attraverso un processo innovativo che prevede l’applicazione della vernice Spray Tech uno strato dopo l’altro.

La Multitone Edition si riconosce anche per il simbolo dell’arcobaleno presente sui coprimozzi dei cerchi da 17” o 18” (a seconda del modello) e sul montante centrale.

Il nome stesso dell’allestimento è riportato sui battitacco in metallo, mentre a bordo le personalizzazioni proseguono con l’arcobaleno che attraversa tutta la plancia e uno speciale badge nella razza inferiore del volante. Inoltre, anche la chiave è decorata con un motivo in 3D che ricorda le linee del tetto.

Tinte e motorizzazioni

La Multitone Edition è abbinabile esclusivamente alla tinta Sage Green nelle MINI 3 e 5 porte, mentre la Clubman è disponibile unicamente nella verniciatura Indian Summer Red.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il listino della 3 porte si compone delle versioni a benzina One da 75 e 102 CV, Cooper da 136 CV e Cooper S da 178 CV, oltre all’elettrica Cooper SE da 184 CV.

La 5 porte si può acquistare solo a benzina nelle varianti One da 75 e 102 CV, Cooper da 136 CV e Cooper S da 178 CV. Infine, la gamma della Clubman si compone delle versioni a benzina One da 102 CV, Cooper da 136 CV e Cooper S da 178 CV, oltre alle diesel One D da 116 CV, Cooper D da 150 CV e Cooper SD da 190 CV (quest’ultima proposta anche con la trazione integrale).

L’allestimento Multitone Edition non è disponibile per le versioni JCW della 3 porte e della Clubman. Prezzi e disponibilità delle MINI per l’Italia devono ancora essere annunciati.