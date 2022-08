Il Gruppo BMW procede spedito sulla strada dell'elettrificazione. Nella prima metà dell'anno le vendite di BMW e MINI a zero emissioni sono più che raddoppiate, raggiungendo le 75.890 unità (2021: 36.087 veicoli/+110,3%). Nello stesso periodo, le vendite dei veicoli elettrificati (BEV e PHEV insieme) sono aumentate del 20,4%, a 184.468 unità (2021: 153.243 veicoli). La loro quota sul totale delle consegne è così salita dall'11,4% dell'anno scorso al 15,9%.

"I prodotti emozionali e la tecnologia innovativa sono e rimarranno la spina dorsale del nostro successo commerciale - ha detto CEO di BMW AG, Oliver Zipse -. La nostra gamma in rapida crescita di veicoli completamente elettrici con il BMW Operating System 8 convince clienti ed esperti ed è già oggi un motore centrale delle nostre vendite".

Dal 2025, come ricorda Zipse, il Gruppo farà "il prossimo grande salto con la (piattaforma) Neue Klasse"; prima, lo ricordiamo, vedremo una berlina compatta nel segmento della Serie 3 e poi un SUV sportivo. "La Neue Klasse dovrebbe rappresentare più della metà delle nostre vendite", ha aggiunto.

Le elettriche più vendute

Nel primo semestre dell'anno i modelli completamente elettrici più richiesti sono rimasti la BMW iX3 (21.548 unità contro le 10.009 del 2021) e la MINI Cooper SE (18.428 veicoli contro le 13.454 del 2021), registrando vendite significativamente superiori rispetto al trimestre precedente. Il 69% è stato consegnato a clienti europei.

BMW iX3 MINI Cooper SE Resolute Edition

La gamma della BMW Serie 4 ha archiviato il semestre con 58.805 unità (+52,1%) e anche le BMW iX e BMW i4, che sono ancora in fase di lancio sui mercati, sono state ben accolte e si prevede un'ulteriore crescita delle vendite nella seconda metà dell'anno, soprattutto grazie alla BMW i3 completamente elettrica costruita in Cina, ma anche alla BMW iX1 e alla berlina di lusso BMW i7 (la cui produzione è iniziata a luglio nello stabilimento BMW di Dingolfing, video). A seguire l'anno prossimo arriveranno la i5, la MINI Countryman EV e la Rolls-Royce Spectre.

BMW, la fabbrica iFactory di Dingolfing Rolls-Royce Spectre

A proposito di Rolls-Royce, il marchio di lusso ha venduto 3.191 unità (+6,8%) nella prima metà dell’anno e gli ordini dei clienti si estendono fino al 2023.

I problemi di approvvigionamento continuano

Nonostante i buoni risultati, le vendite continuano ad essere più basse a causa dei problemi di approvvigionamento. I continui ritardi nella fornitura di semiconduttori e le interruzioni della catena di approvvigionamento, causate dallo stop per Covid in Cina, hanno avuto un impatto significativo sulla produzione e sulle consegne nei primi sei mesi.

Con un totale di 1.160.443 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce, le vendite del Gruppo BMW non hanno raggiunto il massimo storico dell'anno precedente (-13,3%), tuttavia l'azienda ha ampliato la sua posizione di leader nel segmento premium globale.

"I nostri investitori sanno che il Gruppo BMW ha la forza finanziaria per investire oggi nel successo di domani - ha commentato Nicolas Peter, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile delle Finanze -. Stiamo guidando l'azienda attraverso l'attuale trasformazione con lungimiranza strategica. La stiamo posizionando in modo tale da poter sfruttare le capacità innovative e le competenze dei nostri dipendenti per svolgere un ruolo di primo piano nella mobilità sostenibile di oggi e del futuro".