Il debutto della nuova MINI è sempre più vicino. La prossima generazione sta proseguendo i test su strada, con una carrozzeria che pare ormai definitiva.

La MINI sarà proposta ancora una volta con motorizzazioni elettriche e termiche e proprio queste ultime sono le protagoniste dell’avvistamento più recente da parte delle nostre spie.

Nasconde in piena vista tutte le novità

I nostri fotografi hanno osservato diversi esemplari parcheggiati in un piazzale, tra cui un prototipo pronto a essere caricato su una bisarca.

Il frontale della MINI non sembra avere particolari novità rispetto alle precedenti foto spia, con la classica calandra di forma ovale e i fari circolari. Anche le fiancate ricordano moltissimo la generazione attuale, così come la zona posteriore. Qui, però, MINI ha nascosto in bella vista uno dei principali cambiamenti del modello.

Il faro posteriore della nuova MINI

Qualche mese fa, infatti, erano sfuggite in rete alcune foto leak che mostravano i nuovi fari posteriori con design a diamante. Ad un primo sguardo, le luci della MINI sembrano identiche al modello uscente, ma osservando bene si può vedere la sagoma triangolare nascosta all’intero del faro.

Nuova MINI, le foto spia della mild hybrid a benzina

E non è tutto. Accanto alla MINI in movimento sono presenti anche altri modelli, tutti con caratteristiche estetiche leggermente diverse. Ad esempio, il primo esemplare a sinistra monta dei grandi dischi freno e una pinza rossa, mentre quello posizionato più in fondo sembra avere un profilo del paraurti più basso e sportivo.

I motori

È evidente che MINI stia lavorando su più fronti per rinnovare del tutto il suo modello di punta. Come detto, nel listino troveremo versioni con motore termico (quello delle foto, come denota il fumo dallo scarico) e 100% elettriche. Le prime riceveranno un corposo aggiornamento, con un sistema mild hybrid a 48 Volt per ridurre sensibilmente consumi e emissioni.

Le elettriche avranno un’estetica molto simile alle controparti con bielle e pistoni, ma nasceranno da una piattaforma dedicata. Secondo i primi rumors, queste MINI potrebbero essere proposte in due varianti, con quella più sportiva (la S) capace di superare i 200 CV e i 400 km di autonomia.

Questo stesso powertrain a batteria arriverà anche sulla MINI Cabrio elettrica attesa nel 2025.