Un'evoluzione in grande, così potremmo riassumere la prossima generazione della MINI Cooper. Il debutto è atteso per il 2023 con una nuova piattaforma, nuovi powertrain e interni super tecnologici.

Dopo averla avvistata diverse volte, impegnata durante i lunghi test di affidabilità in giro per l'Europa, abbiamo provato a immaginarla mettendo insieme tutti i dettagli scovati nel tempo, ricostruendone l'aspetto in questo esclusivo rendering.

Larga e bassa

In poche parole, la nuova MINI Cooper dovrebbe essere più larga e bassa dell'attuale. La nuova piattaforma (un'evoluzione della precedente) metterà a disposizione un passo più lungo della versione attuale F56. Questo per garantire una maggiore stabilità su strada e donare all'auto un'aspetto sempre "mini", ma più "maxi". Resteranno i tipici fari tondi anteriori, che però introdurranno una nuova firma luminosa non più circolare ma orizzontale, al centro del proiettore.

Al posteriore, secondo le ultime foto spia, i due fanali non dovrebbero più avere solo la Union Jack tipica dei modelli MINI attuali, offrendo anche un nuovo disegno interno a X. Dentro, invece, l'abitacolo di oggi subirà un aggiornamento complessivo per rendere il cruscotto - in particolare - più sottile e meno ingombrante. Questa modifica dovrebbe permettere l'introduzione di due nuovi schermi per il sistema di infotainment, il primo circolare posto al centro dell'abitacolo e il secondo, più piccolo, posto davanti al guidatore. Il pomello del cambio potrebbe poi diventare più compatto.

Termica o elettrica

A livello di motori, ci si aspettano conferme rispetto ai collaudati motori attuali del Gruppo BMW, in particolare i due benzina B38 3 cilindri e B48 4 cilindri, rispettivamente per gli allestimenti One, Cooper, Cooper S e JCW. Confermata anche la versione elettrica, dotata di un powertrain con alcune evoluzioni tecniche rispetto all'attuale e con una batteria dalla capacità maggiorata.

Nessuna certezza invece per i due motori diesel B37 3 cilindri e B47 4 cilindri, che potrebbero scomparire del tutto dal listino. Per vedere la nuova MINI dovremmo aspettare almeno il 2023.