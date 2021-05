Sempre più costruttori sono pronti ad abbandonare completamente il motore termico per costruire solo modelli a batteria. Volvo sta puntando da tempo a questo obiettivo e dovrebbe essere seguita a breve a Bentley e Ford Europa. Tra i marchi più orientati all’elettrico c’è anche MINI che, per le caratteristiche dei suoi modelli, si presta particolarmente per una svolta 100% “green”.

Ora la Casa ha confermato che allargherà presto la propria gamma di vetture ad emissioni zero. Dopo la MINI Cooper SE, quindi, è in arrivo anche la versione Cabrio.

Verso una gamma 100% elettrica

Con un comunicato ufficiale, MINI ha annunciato di essere al lavoro su una MINI Cabrio elettrica che verrà svelata nel 2025. Quest’anno sarà un punto importante nella strategia di elettrificazione del marchio.

Secondo Automotive News Europe, infatti, la Casa britannica mostrerà l’ultimo modello con motore a combustione nel 2025. Dal 2030, invece, l’azienda dovrebbe produrre esclusivamente veicoli a batteria. L’indiscrezione sembra essere in linea coi piani del Gruppo BMW, il quale programma di vendere il 50% di auto elettriche entro il 2030.

Ora c’è solo a benzina

Intanto stanno arrivando in concessionaria i primi esemplari della MINI Cabrio restyling. Il look della compatta inglese è stato rivisto con un nuovo disegno della calandra e del paraurti posteriore, oltre a nuove colorazioni e rivestimenti per gli interni.

La MINI Cabrio è disponibile nelle versioni a benzina One, Cooper, Cooper S e John Cooper Works. Le prime due sono mosse da un 1.5 turbo con potenza rispettivamente di 102 e 136 CV. Le MINI più sportive, invece, sono dotate di un 2.0 turbo da 192 o 231 CV. Nella variante JCW, la piccola inglese è un vero “razzo tascabile” con uno scatto 0-100 km/h di 6,5 secondi e una velocità massima di 241 km/h.