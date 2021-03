MINI ha recentemente presentato i restyling dei modelli 3 porte, 5 porte e Cabrio. Ora, a listino si aggiungono dei nuovi allestimenti e un’edizione speciale.

Le versioni Essential, Classic e Yours si connotano per una dotazione diversa e per varie possibilità di personalizzazione, mentre la Camden Edition riprende l’idea della Baker Street del 2018, ovvero quella di un equipaggiamento completo e dettagli originali.

Una nuova gamma

Partiamo dalla versione Essential. L’allestimento rappresenta la configurazione standard della MINI, ma c’è sempre la possibilità di personalizzare la dotazione e aggiungere elementi funzionali con pacchetti e optional singoli.

C’è poi la Classic che si caratterizza per una scelta di colori ed equipaggiamenti più ampia rispetto all’Essential.

All’ultimo gradino troviamo la Yours. In questo allestimento, le MINI possono essere richieste con cerchi in lega da 17” Roulette Spoke o da 18” British Spoke. L’abitacolo è impreziosito dai sedili sportivi MINI Yours Leather Lounge Carbon Black, dal volante in pelle nappa con logo MINI Yours e dal rivestimento del tetto in antracite.

Per chi desidera una MINI più sportiva, su tutti i modelli (tranne One 55kW e Cooper SE) rimane ovviamente disponibile l’allestimento John Cooper Works. Questo si distingue per una selezione specifica di tinte della carrozzeria, un kit aerodinamico e dettagli specifici per cerchi in lega ed interni. Fanno parte del pacchetto JCW anche le sospensioni adattive.

La Camden Edition

La MINI Camden Edition rende omaggio ad un quartiere trendy di Londra ed è riconoscibile da una serie di loghi esclusivi presenti sulla carrozzeria e a bordo. Il logo Camden Edition è infatti riportato vicino ai Side Scuttle (le feritoie sui passaruota che identificano da sempre le MINI), sul battitacco e sulla plancia.

L’edizione speciale della MINI include di serie anche cerchi in lega Victory Spoke Black 16”, sensori di parcheggio posteriori, bracciolo anteriore, Cruise Control, e sistema d’infotainment MINI Connected Navigation.

La Camden Edition è disponibile per le MINI 3 e 5 porte nelle motorizzazioni One (75KW) e Cooper con un prezzo di partenza di € 22.400 per la MINI One 3 porte.