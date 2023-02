La MINI elettrica è anche cabrio. In vista della primavera e dell’estate, la Casa britannica ha presentato la Cooper SE Convertible, una delle primissime EV con la capote in tela in tutto il mondo.

Adottando la stessa ricetta del modello tradizionale, la Convertible punta ulteriormente sullo stile e l’esclusività. Questo modello, infatti, sarà prodotto solamente in 999 esemplari per l’Europa.

Tanta personalità e motore elettrico da 184 CV

Strettamente legata alla one-off presentata negli USA a luglio 2022, la Cooper SE Convertible è disponibile nelle colorazioni Enigmatic Black e White Silver, con maniglie, Side Scuttles (i caratteristici inserti vicino ai passaruota) e cornici dei fari rifinite in Resolute Bronze. A distinguerla sono anche i loghi MINI in Piano Black e la scritta “1/999” ripresa sui battitacco e sui Side Scuttles che rendono unico ogni esemplare.

La MINI Cooper SE Cabrio può percorrere circa 200 km con un "pieno" di corrente MINI Cooper SE Cabrio, la capote in tela

I cerchi in lega da 17” con design Electric Power Spoke costruiti interamente con alluminio riciclato sono esclusivi per questo modello, mentre a bordo troviamo i sedili sportivi con rivestimenti MINI Yours Leather Lounge con funzione di riscaldamento.

Rimanendo nell’abitacolo, la Cooper SE Convertible tiene alto il livello delle finiture, con volante in pelle Nappa, superfici in Piano Black e dettagli gialli per dare ulteriore personalità alla “scoperta” britannica.

A livello tecnologico non manca il sistema d’infotainment al centro della plancia e l’head-up display che riduce le distrazioni al volante. E, a proposito di assistenti alla guida, ogni esemplare è equipaggiato con l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go e con tutti i dispositivi del pacchetto MINI Driving Assistant.

Gli interni della MINI Cooper SE Cabrio

Leggermente ridotta la capacità del bagagliaio: dai 210 litri della Cooper SE tradizionale si passa ai 160 litri della cabrio.

Nessuna variazione per il powertrain della MINI. La Cooper SE è spinta sempre dal motore elettrico anteriore da 184 CV che consente un’accelerazione 0-100 km/h di 7,3 secondi, mentre l’autonomia stimata della batteria da 32,6 kWh è di 201 km nel ciclo WLTP (circa una ventina di chilometri in meno rispetto alla versione col tetto).

Ancora da definire il prezzo di listino per l’Italia, ma è possibile che si parta da circa 40.000 euro.