Era già stata presentata pochi giorni fa insieme alla Untold e alla Untamed Edition, ma ora MINI ha svelato tutti i dettagli che contribuiscono a rendere speciale la Resolute Edition. Dedicata alla sola MINI 3 porte, questo allestimento è disponibile anche nell’elettrica Cooper SE, il primo modello ad emissioni zero della Casa di Oxford. Ecco quali sono le novità.

Dettagli che fanno la differenza

La caratterizzazione della Resolute Edition parte dalla carrozzeria in tinta Rebel Green, una colorazione riservata in precedenza solo alle più dinamiche John Cooper Works. Insieme al verde, gli esterni si distinguono per il colore Pepper White del tetto e delle calotte degli specchietti, oltre alla presenza di numerosi inserti Resolute Bronze, al posto delle classiche cromature.

In particolare, queste MINI sono distinte dai dettagli in bronzo nella cornice dei fari, nella griglia, nei Side Scuttles sui passaruota e in corrispondenza delle luci posteriori. Non mancano, comunque, anche gli elementi in Piano Black che aumentano ulteriormente il grado di esclusività della Resolute Edition.

Il cofano presenta le iconiche strisce longitudinali con un design specifico per questo allestimento, mentre i cerchi in lega da 17” sono disponibili nelle varianti Electric Collection Spoke e Tentacle Spoke Black.

Interni e dotazione

Dentro la MINI Cooper SE Resolute Edition ha rivestimenti in pelle Black Pearl e Light Chequered e volante sportivo con finiture Nappa e logo MINI Resolute nella razza inferiore.

Nella dotazione restano confermati il display centrale da 8,8” con l’ultima generazione del sistema operativo MINI e il pacchetto opzionale per i sistemi di assistenza alla guida. Quest’ultimo include anche il mantenimento di corsia e l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go.

Nessun cambiamento per la motorizzazione elettrica. La Cooper SE è sempre mossa da un’unità da 184 CV che consente fino a 234 km nel ciclo WLTP.