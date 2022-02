Nella storia di MINI sono state tante le edizioni speciali, dedicate ad avvenimenti storici, a personaggi famosi o ad anniversari "tondi". Per l'ultima F56 vale la pena ricordare, per esempio, la 60 Years, realizzata in occasione dei 60 anni della Casa.

Anche per la primavera 2022 arrivano da Oxford tre nuove edizioni uniche, una dedicata a MINI 3 e 5 porte, la Resolute Edition, una dedicata alla station wagon Clubman, la Untold Edition e una dedicata al SUV Countryman, la Untamed Edition. Vediamole nel dettaglio.

All'insegna del verde, blu e oro

Tutte e tre le nuove edizioni speciali 2022 sono caratterizzate da tonalità verdi, blu petrolio e grigie (per Countryman) con dettagli e finiture in oro. Nel caso della MINI 3 e 5 porte, con la Resolute Edition la particolare colorazione Rebel Green, precedentemente destinata soltanto alla storica versione più sportiva John Cooper Works, viene ampliata a tutte le motorizzazioni, compresa l'elettrica Cooper SE.

La MINI Clubman in versione Untold Edition vede invece una particolare tinta blu petrolio, la stessa che viene usata anche per la pelle dei sedili e alcuni dettagli interni. Qui per l'esterno dominano i dettagli in oro brunito, come le razze dei cerchi o la placca posteriore di apertura bagagliaio che, nonostante le porte "ad armadio", può essere dotato anche di servoassistenza elettrica.

Infine la MINI Countryman in allestimento Untamed Edition prevede la speciale verniciatura bianco pastello per l'esterno abbinata a interni in pelle verde scuro e una dotazione particolarmente completa. Dotazione di tutte e tre le edizioni speciali che può essere arricchita con i classici pacchetti previsti già attualmente nel listino, come per esempio quello con tutti i sistemi ADAS di Livello 2.

Un po' di storia

Sono tante le MINI in edizione speciale uscite dallo stabilimento di Oxford, una tradizione che risale ancor prima dell'epoca BMW, iniziata con la R53. Iconiche sono la Park Lane basata sulla Cooper R53 e caratterizzata da finiture interne lussuose, cerchi dedicati e fari xenon, oppure la Baker Street basata sulla Cooper R56, con abbinamenti cromatici interni ed esterni dedicati.

Infine la già citata 60 Years, con colorazione British Racing Green, pelle color cuoio, faretti supplementari anteriori e cerchi in lega da 18 multirazza. Acquistare una MINI in edizione limitata non è solo una questione di estetica, molto spesso si è rivelato essere anche un piccolo investimento per i fortunati acquirenti.