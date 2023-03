Una delle formule più attuali proposte da BMW e MINI è il leasing operativo Why-Buy Evo, esteso un po’ a tutta la gamma e destinato ai privati: nel mese di marzo, ad esempio, c’è una specifica offerta sulla MINI Cooper Countryman in allestimento Essential.

Questa formula di Leasing, che deriva in parte dalle soluzioni per aziende ma con gli importi che comprendono l’IVA, propone tre tipologie di moduli, Silver, Gold e Platinum Plus, ognuno dei quali aggiunge alcuni servizi specifici -di norma, per gli ultimi due sono previsti rispettivamente copertura collisione e kasko.

In realtà, nell’esempio del mese sulla Cooper Countryman, l’offerta propone bollo auto, assicurazione RCA e programma di manutenzione ordinaria previsto dalla Casa, con assistenza e soccorso stradale, oltre alla messa in strada e all'immatricolazione.

Il tutto versando un primo canone di 8.710 euro, e pagando poi 36 canoni mensili da 289,79 euro, per un massimo di 45.000 km. Questi importi, calcolati sulla provincia di Milano, includono anche i 305 di apertura pratica, mentre non sono previste spese di incasso.

Vantaggi

La formula di MINI permette di acquistare una Cooper Countryman con un importo iniziale sostituibile con una permuta, e con rate mensili piuttosto basse, considerando i numerosi servizi offerti. L’allestimento Essential comprende molti accessori di serie, compresi il cambio automatico e il clima bizona.

Svantaggi

Come ogni leasing, per privati o per aziende, si pensa più all’utilizzo che al possesso della vettura: dopo i tre anni di canoni, si prevede sicuramente la sostituzione.

In sintesi