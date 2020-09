I SUV compatti stanno crescendo. E non solo in termini di vendite, visto e considerato quanto sia diventata popolare negli ultimi anni questa categoria di mercato. I cosiddetti "B-SUV" - e cioè in particolare i modelli pensati per un utilizzo soprattutto urbano - stanno infatti crescendo anche per quanto riguarda gli ingombri della carrozzeria.

Per la precisione, la misura più "gettonata" dalle ultime novità sembra ormai essersi spostata da una lunghezza esterna di 4 metri e 20 a 4 metri e 30 centimetri. Che è proprio il biglietto da visita che finora ha caratterizzato la MINI Countryman, per cui è arrivato il momento di rispondere alle concorrenti più recenti con il restyling protagonista di questa prova.

Com'è fuori

Gli aggiornamenti si vedono già guardando la macchina, visto che i fari anteriori sono diventati a LED di serie su tutte le versioni. Ma a cambiare è anche il paraurti, con un nuovo disegno per le prese d'aria. La fiancata invece è stata "rinfrescata" con nuovi cerchi in lega, disponibili in misure che vanno da 17 fino a 19 pollici.

La parte posteriore si rinnova invece con un paraurti ristilizzato, mentre i gruppi ottici - anche qui a LED - si allineano agli altri modelli MINI presenti a listino, con un disegno interno ispirato alla bandiera britannica, la Union Jack.

Fotogallery: MINI Countryman restyling (2020)

51 Foto

Com'è dentro

Per le versioni Cooper S, che siano benzina, diesel o ibride plug-in, sono diventati di serie il pacchetto finiture Piano Black - con dettagli neri - e le luci ambientali. Si aggiungono poi alla gamma due nuovi tipi di pelle per i rivestimenti.

Il sistema di infotainment è da 8,8 pollici, e offre i servizi MINI Connected con, ad esempio, informazioni sul traffico e mappe del navigatore aggiornate, oltre ai comandi vocali di Amazon Alexa.

È disponibile poi anche una nuova strumentazione digitale da 5 pollici, di forma ovale e piuttosto intuitiva nell'utilizzo, anche se prevista come optional su tutte le versioni.

Piacere di guida

La sigla SUV, per definizione, sta per Sport Utility Vehicle. Cosa che, volendo rendere il concetto utilizzando un'unica parola, si potrebbe tradurre con il termine versatile.

Cosa che identifica bene il carattere della Countryman che, come da tradizione per le MINI, non dimentica per questo il suo lato dinamico: per essere un'auto rialzata il rollio è contenuto e lo sterzo è insospettabilmente rapido. Anche sulla versione che sulla carta è quella più "eco", l'ibrida plug-in Cooper SE che ho guidato in questo primo test drive. E che ha 220 CV ben sfruttabili - anche grazie alla trazione integrale - con un sound nient'affatto male, per il tipo di auto.

Fotogallery: MINI Cooper SE Countryman, la prova

15 Foto

Il cambio automatico è a 6 marce, al contrario di trasmissioni paragonabili più recenti per cui lo standard ormai è quello di avere 7 o 8 rapporti. Ma ha una buona logica di funzionamento e sfrutta bene l'erogazione del motore.

Dal punto di vista del comfort, poi, la Countryman si sa difendere:è comoda come assorbimento delle sospensioni e smorza le irregolarità della strada anche grazie ai sedili, che sono ben imbottiti.

Notevole anche l'insonorizzazione complessiva, anche considerando qualche fruscio in autostrada dovuto alle dimensioni degli specchietti.

Curiosità

A causa di un incidente su un'Autobahn tedesca, sono rimasto bloccato per oltre un'ora nel traffico, che procedeva un po' alla volta e comunque sempre a passo d'uomo. Questo mi è stato utile per confermare che il cruise control adattivo funziona piuttosto bene, è morbido nelle accelerazioni e arriva anche a fermare l'auto - dolcemente - nella marcia a singhiozzo.

Peccato per l'assenza di serie del sensore angolo cieco laterale, anche se l'ampia vetratura aiuta comunque in termini di visibilità.

Quanto costa

L'atmosfera premium che si respira all'interno della Countryman restyling si traduce anche in prezzi mediamente superiori alle concorrenti paragonabili come dimensioni.

Il listino parte infatti dai 26.600 euro dell'allestimento One con motore a tre cilindri 1.5 benzina da 102 CV (disponibile da novembre 2020) e arriva ai 37.000 euro della Cooper S ALL4 con il quattro cilindri 2.0 da 178 CV.

La gamma dei diesel parte dai 29.600 euro della versione One D, sempre 1.5 a tre cilindri ma con 116 CV, arrivando ai 39.000 euro della Cooper SD, quattro cilindri 2.0 da 190 CV.

Per la ibrida plug-in Cooper SE ALL4 protagonista di questo test drive, con motore 1.5 tre cilindri, il prezzo di listino parte da 39.000 euro, proprio come la Cooper SD.