La MINI Countryman è pronta ad evolversi nel segno dell’elettrico. La produzione della terza generazione del crossover inglese inizierà a novembre 2023 nello stabilimento di Lipsia e sarà il primo modello della Casa inglese a nascere in Germania.

A pochi mesi dal suo debutto, MINI ne svela alcuni importanti dettagli, anticipando le potenzialità delle versioni elettriche che affiancheranno le varianti a benzina nel prossimo futuro.

Due versioni tra cui scegliere

Le novità più interessanti sono quelle riguardanti le motorizzazioni. La Countryman elettrica sarà disponibile in due varianti di potenza: la E erogherà 191 CV attraverso un solo motore elettrico, mentre la SE ALL4 avrà 313 CV (lo stesso valore della BMW iX1) e una doppia unità per sviluppare la trazione integrale.

MINI Countryman elettrica, le foto teaser

La batteria sarà di 64,7 kWh, con un’autonomia stimata di 450 km. Velocità massima e accelerazione 0-100 non vengono indicate, ma è probabile che questi dati non siano lontani dai 180 km/h (limitati elettronicamente) e dai 5,6 secondi della iX1.

Più grande e “sostenibile”

La Countryman diventerà più “matura” e più grande, con una lunghezza aumentata di 13 cm fino a 4,43 m e un’altezza di 1,61 cm (+6 cm rispetto al modello attuale). Nuova anche la filosofia costruttiva, che avrà un occhio di riguardo verso la sostenibilità e la compatibilità ambientale.

La nuova Countryman sarà la MINI più grande di sempre

MINI specifica che impiegherà solo energia “verde” nella produzione e che rinuncerà alla costruzione di tutti gli elementi decorativi esterni e interni, mentre la produzione dei cerchi in lega utilizzerà alluminio secondario fino al 70%. Le superfici del cruscotto, del volante, del rivestimento del tetto, del pavimento e dei tappetini sono composte da bottiglie in PET e residui di moquette per rendere più “green” l’abitacolo del crossover.

Per il prezzo ci aspettiamo un listino intorno ai 50-55.000 euro per la E da 191 CV, ossia qualche migliaio di euro in meno rispetto alla iX1, che è disponibile unicamente col doppio motore da 313 CV.