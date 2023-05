Qual è il vostro ideale di viaggio? Per molti (sottoscritto incluso) è un roadtrip alla guida della propria auto, attraverso l'Europa. Che si tratti di andare in Francia, Italia, Spagna o, perché no, in Germania, guidare su splendide strade per raggiungere mete mai viste prima è sempre emozionante.

Probabilmente la pensano così anche a Monaco di Baviera, in BMW, dove per celebrare questo concetto hanno deciso di creare una concept car one-off senza precedenti, da presentare all'edizione 2023 del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este. Proprio da dove sto scrivendo e da dove vorrei provare a raccontarvi, con mie parole, cosa significa quest'auto.

Una Z4 unica

L'auto unica che vedete in foto si chiama BMW Concept Touring Coupé. È stata ideata tra le pareti della sede centrale della casa bavarese, ma è stata costruita anche in Italia. Gli esterni, infatti, sono stati curati dal centro stile di Monaco, che ne ha progettato le forme a partire dall'attuale generazione di Z4, gli interni, invece, sono stati rivestiti interamente a mano in pelle da Poltrona Frau.

BMW Concept Touring Coupé, la vista laterale

Guardandola parcheggiata nel verde di Villa d'Este appare chiaro fin da subito come i designer abbiano guardato al passato per idearne le forme, senza però perdere d'occhio la produzione attuale e quella futura. Se il frontale, infatti, riprende fedelmente le forme della spider di Monaco attualmente in vendita, il posteriore stravolge completamente quella che all'apparenza era la carrozzeria di una station wagon, con nuovi fari, un tetto più alto e un portellone interamente in vetro.

Il posteriore della BMW Concept Touring Coupé

Parlando di tradizione, poi, non possiamo non menzionare anche i cerchi in lega, nel classico stile multirazza di BMW e in formato da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore, proprio come le auto prodotte dalla divisione sportiva della Casa, oltre all'immancabile gomito di Hofmeister per il secondo finestrino laterale.

Passando all'interno, l'auto è stata volutamente progettata con due soli posti, anteriori rivestiti in pelle Poltrona Frau, con l'obiettivo di lasciare un ampio spazio posteriore ai bagagli. Quest'ultimi, infatti, possono essere caricati a piacimento e in gran quantità, anche nella valigeria dedicata - creata appositamente per questa one-off dall'atelier italiano Schedoni.

BMW Concept Touring Coupé, gli interni BMW Concept Touring Coupé, la valigeria dedicata

Come ogni auto dell'elica che si rispetti, infine, il cruscotto non ha perso il tipico orientamento verso il guidatore, per garantire la classica immersione a 360 gradi che solo le vere BMW riescono a garantire, da sempre.

Una filosofia di vita

Ma qual è il senso di un'auto così oggi? Il mondo sta cambiando e questo lo sappiamo bene. Con lui anche la mobilità e se è vero che da sempre la parola Touring nella gamma BMW rappresenta le auto più grandi e lunghe destinate alla famiglia, è anche vero che con il tempo questo concetto si è evoluto, diventando per certi versi anche un sinonimo di sportività.

BMW Concept Touring Coupé

Senza tirare in ballo le storiche M5 Touring o l'ultimissima e potentissima M3 Touring, le Eliche da viaggio, da sempre, hanno saputo coniugare spazio per tutti con il solito piacere di guida delle corrispettive versioni berline o coupé, regalando sorrisi anche ai padri di famiglia più esigenti.

Il tutto, spesso, è stato anche condito con dei motori a benzina e diesel ben proporzionati per i pesi in gioco, come anche in questo caso. Perché sì, per una volta non si tratta di una concept 100% elettrica, bensì alimentata da uno dei motori più celebri dell'intera produzione di BMW fino a oggi: il 6 cilindri in linea benzina B58, forte di 340 CV nella sua ultima evoluzione di serie.

La BMW Concept Touring Coupé su strada

Un motore con potenza e coppia adeguate a garantire veloci trasferimenti tra una località turistica e l'altra, magari sentendo della buona musica in tutta comodità: proprio il vero concetto di Touring.

