A distanza di oltre un decennio, BMW potrebbe presentare una nuova M5 Touring. I rumors sul suo ritorno circolano da mesi, ma solo adesso Frank Van Meel, il ceo di BMW M, ha (quasi) ufficializzato i piani della Casa.

In un’intervista rilasciata a CarBuzz, il massimo dirigente della divisione sportiva ha detto che “se prossimamente vedremo una M5 Touring in prova al Nurburgring, vorrà dire che BMW la produrrà davvero”.

Questione di tempistiche

In effetti, i tempi per il lancio della M5 Touring sembrano essere piuttosto maturi. Di recente, BMW ha presentato la M3 Touring ricevendo importanti riscontri dalla clientela e proprio questo successo potrebbe aver indotto il marchio a riportare in vita la M5 formato famigliare.

Inoltre, a richiedere questo modello sarebbe anche il pubblico americano che attende da tempo una station wagon ad alte prestazioni visto che Serie 3 e Serie 5 sono vendute in USA solo come berline.

L’ultima aveva un V10

A ciò bisogna aggiungere che l’eventuale M5 Touring utilizzerebbe un powertrain ibrido plug-in, una motorizzazione che le permetterebbe di rispettare i prossimi parametri antinquinamento Euro 7 senza sacrificare le prestazioni.

Nuova BMW M5, le foto spia dell'ibrida plug-in

Il gruppo motopropulsore verrebbe ereditato in toto dalla M5 berlina, la quale è già stata fotografata più volte nel corso dei test. L’unità sarebbe costituita dal 4.4 V8 e da un motore elettrico come nel SUV XM, con una potenza che potrebbe toccare i 750 CV e 1.000 Nm.

Ricordiamo che l’unica M5 Touring della storia è stata la generazione E34 prodotta dal 2007 al 2010 in appena 1.025 esemplari. All’epoca, la super famigliare aveva un 5.0 V19 da 507 CV e 520 Nm, con un’accelerazione 0-100 km/h di 4,8 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h aumentabile a 305 km/h con un pacchetto specifico.

A questo punto, non resta che monitorare i prototipi al Nurburgring e scoprire cos’ha in serbo BMW.