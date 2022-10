È un anno denso di novità per BMW M. Per festeggiare il suo 50esimo anniversario, la divisione sportiva del marchio bavarese ha già presentato la scatenatissima M4 CSL, l’XM (il suo primo SUV ibrido plug-in) e a breve debutterà la nuova M2.

Nel fitto calendario del brand, però, c’è spazio anche per la 3.0 CSL, una supercar che sarà esclusiva tanto nelle prestazioni quanto nel prezzo.

Appuntamento a novembre

La 3.0 CSL è già stata annunciata ufficialmente da BMW e in queste settimane sta proseguendo i test al Nurburgring. Secondo quanto riportato da BMW Blog, la Competition Sport Lightweight esordirà a novembre e si tratterà della prima coupé unicamente marchiata M dai tempi della M1 di fine anni ’70.

BMW 3.0 CSL, le prime foto spia

Sempre stando al blog, questa BMW sarà la più costosa di sempre con un prezzo di listino di 750.000 euro per ognuno dei circa 50 esemplari previsti (di cui 30 per l’Europa e 8 per l’Asia, mentre non è chiaro dove finiranno le ultime 12 auto dato che non è prevista una commercializzazione in Nord America). In ogni caso, è possibile che tutte le unità siano state già vendute, con le prime consegne che sarebbero in programma per l’inizio del 2023.

Più leggera e più potente

La base di partenza della 3.0 CSL sarà la M4 CSL, ma BMW ha preparato una serie di novità uniche per differenziare nettamente i due modelli. La 3.0 CSL, infatti, dovrebbe essere disponibile solo col cambio manuale a 6 rapporti, mentre il 3 litri S58 potrebbe crescere fino a 560 CV superando così la M4 CSL e la M4 Competition.

Il 3.0 S58 montato sulla BMW M4 CSL

Non è tutto perché l’esclusiva supercar potrebbe pesare 1.550 kg, ossia 75 kg in meno della M4 CSL, la quale è a sua volta più leggera di 100 kg rispetto alla M4 Competition. Visto il peso ridotto e l’aumento di cavalli, la BMW potrebbe scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi (un risultato pazzesco per un’auto con cambio manuale), mentre la velocità massima potrebbe facilmente toccare i 300 km/h.

A questo punto non resta che attendere ancora qualche settimana prima di conoscere da vicino questa nuova bavarese da collezione.